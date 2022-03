Dia Internacional del llibre Infantil i Juvenil a Burjassot

Celebrar el Dia Internacional del llibre Infantil i Juvenil amb les Biblioteques Municipals de Burjassot té premi

Des de l’equip de les Biblioteques Municipals de Burjassot volen que el mes d’abril siga molt especial per a tot el municipi. Per aquest motiu, a les seues activitats d’animació lectora i de foment de la lectura, aquest mes han afegit dos sortejos de lots de llibres amb l’objectiu que tant xicotets com majors recomanen les seues lectures favorites i, de premi, descobrisquen noves publicacions.

El primer dels sortejos, per a commemorar el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil, s’inicia hui mateix, 30 de març, i estarà obert fins al dimecres 6 d’abril. Participar és molt fàcil ja que tan sols cal seguir el Facebook Casa Cultura Ajuntament Burjassot i, en Instagram, @cult.burjassot, donar-li “m’agrada” a la publicació que s’ha creat per al sorteig i etiquetar, en el mateix comentari, a dues persones que els agrade llegir. Així mateix, cal recomanar un llibre infantil o juvenil.

El 7 d’abril tindrà lloc el sorteig dels lots de llibres, un de temàtica infantil/juvenil i un altre per a adults en totes dues xarxes socials, on es publicaran els guanyadors d’aquest.

A més, cal estar molt atents a les xarxes de Cultura de l’Ajuntament de Burjassot ja que, per a commemorar el Dia Internacional del Llibre, el 23 d’abril, tindrà lloc el segon dels sortejos del mes.

