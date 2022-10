L’alcalde de València, Joan Ribó, ha visitat este matí la taula informativa instal·lada, davant la façana de l’Ajuntament, per la Coordinadora d’Associacions de VIH i sida de la Comunitat Valenciana, amb motiu del Dia Mundial de la Prova VIH, “que és clau per previndre esta infecció”. Amb la seua presència, l’alcalde ha manifestat el seu suport a la campanya dirigida a la detecció precoç de la infecció pel VIH “que permet l’adopció d’un seguiment mèdic i de mesures per evitar la seua transmissió”.

Amb el mateix propòsit, l’Ajuntament hui ha penjat una pancarta per fer una crida a les persones que dubten de fer-se esta prova. Joan Ribó, que ha reiterat el seu “compromís amb la lluita contra el VIH i amb les iniciatives per la sensibilització cap a les persones positives per evitar estigmes i defendre la seua inclusió”, ha subratllat que la prova del VIH “és una eina clau en la prevenció, anònima, confidencial i gratuïta”.