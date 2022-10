Diego Gómez anuncia que no es presentarà a la reelecció a l’alcaldia d’Alzira per a les pròximes eleccions municipals

L’actual alcalde d’Alzira, Diego Gómez, ha anunciat hui en roda de premsa la seua decisió de no presentar-se a la reelecció a l’alcaldia per a les pròximes eleccions municipals de 2023. A l’acte, l’acompanyaren diverses personalitats de la política valenciana, com l’alcalde de Carcaixent, Paco Salom, l’ex conseller Vicent Marçà o el diputat a les corts Ferran Barberà

Gómez, visiblement emocionat parlà del llibre “hem fet el Turmalet”, l’autor del qual és el pare del seu mentor polític, l’ex conseller Vicent Marçà, i el compara amb les legislatures al front del consistori.

El Museu Municipal d’Alzira ha estat l’escenari escollit per Diego Gómez per anunciar la seua decisió per no presentar-se a la reelecció el pròxim mes de maig.

Gómez, a més, indica que continuarà al costat del poble d’Alzira, a qui agraeix la confiança.

El seu anunci es realitza només a set mesos de les eleccions municipals, previstes per a maig de 2023. Al respecte, l’ex conseller Vicent Marçà pensa que la renúncia de Gómez no li suposarà un cost polític en vots per a Compromís Alzira.

Per la seua banda, el diputat a les corts Ferran Barbera també va voler recolzar a Diego Gómez.

En breu, el grup municipal de Compromís d’Alzira, comunicarà els noms de l’equip que es presentarà a les eleccions municipals del pròxim 2023