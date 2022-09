Les activitats per commemorar la Setmana Europea de la Mobilitat comencen hui

Les activitats per commemorar la Setmana Europea de la Mobilitat comencen esta vesprada, divendres 16 de setembre, i s’allargaran durant tot el mes, amb concerts, festes, concursos i 24 hores gratuïtes en l’Empresa Municipal de Transports (EMT). Dijous 22 les persones usuàries d’este servici podran viatjar debades en els autobusos de l’Empresa Municipal de Transports (EMT).

Programa d’activitats

Enguany, les activitats començaran hui, divendres 16 de setembre, a les 19 hores, a la plaça del Mercat, amb un concurs de preguntes sobre mobilitat organitzat i presentat per l’escriptor Joanjo García. Fins a 200 persones, organitzades en 20 equips de 10 integrants, participaran en un gran concurs obert a la ciutadania on també hi haurà premis.

Dissabte 17 de setembre es celebrarà a la plaça de la Reina una gran festa infantil. Així, de 10 a 14 hores, hi haurà teatre musical, titelles, contacontes i actuacions musicals, entre d’altres. A més, a partir de les dotze del migdia, l’artista Dani Miquel presentarà el seu espectacle “Desfem”, un projecte musical i teatral que mira de conscienciar menuts i majors sobre la necessitat d’estimar i cuidar el medi ambient.

Diumenge 18, a les 19.30 hores, hi haurà un concert de la Unió Musical del Centre Històric i l’Escola Municipal de Tabal, Dolçaina i Danses de Cullera a la plaça de la Reina. La banda, dirigida per Vicent Gabarda, interpretarà un programa centrat en la música de les festes valencianes i els compositors valencians i amb un especial protagonisme de la festa de Moros i Cristians.

Des de dilluns 19 a divendres 30 de setembre, un grup d’escoles de València participarà en el projecte pedagògic “La ciutat de les xiquetes i els xiquets”. El projecte va ser formulat pel pedagog italià Francesco Tonucci per als estudiants de primària. “La ciutat de les xiquetes i els xiquets” consciencia la població sobre la importància de disposar d’un espai públic segur i de qualitat, lliure de fums i del perill dels grans vehicles, una ciutat vista des dels ulls dels més menuts. Així, els alumnes de les escoles participants recorreran els carrers i posaran “multes morals” als vehicles que transgredisquen les ordenances i envaïsquen les voreres o els passos de vianants.

Dissabte 24 tindrà lloc el programa ”Pedalejant amb dones de ciència”, una marxa ciclista organitzada per las Naves i la Universitat Politècnica que es desplaçarà pels murals de la ciutat que retraten les dones que, al llarg de la Història, han treballat en el camp de la ciència i la investigació.

Per últim, el dia 22 de setembre es celebra el dia sense cotxes. Amb eixe motiu, les persones usuàries podran desplaçar-se debades en tots els autobusos de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) des de les 3 hores de la matinada del dia 22 fins a les 3 hores de la matinada del dia 23.