Els i les joves dels instituts de Mislata han transmés a l’alcalde la seua visió sobre l’estat de la localitat en diferents àmbits a manera de conclusió del programa de participació juvenil ‘Imagina Mislata’

Carlos F. Bielsa: “Conéixer les inquietuds de la joventut és de summa importància. Ells i elles són el present i el futur, i que s’impliquen ens ajuda els gestors públics a crear una millor ciutat dia a dia”

El pavelló de l’IES Músic Martín i Soler ha sigut el lloc triat per a donar a conéixer les propostes dels i les estudiants de secundària i batxillerat dels centres de Mislata que han participat hui en les conclusions del projecte de participació juvenil “Imagina Mislata”, un programa en el qual es convida als i les joves a opinar sobre la seua ciutat i a realitzar propostes sobre aquells aspectes que més els interessen.

Envoltat per uns 200 estudiants dels IES La Moreria, Músic Martín i Soler, Vaig moldre del Sol i Santa Cruz, l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, acompanyat per la regidora d’Educació, Ana María Julián, i el regidor de joventut, Martín P. Lleial, ha respost una a una a les preguntes dels xics i xiques sense eludir cap tema. Propostes i qüestions mediambientals, sobre activitats d’oci i temps lliure, o relatives a la formació, la salut, la convivència, la sostenibilitat, la participació i l’emancipació juvenil.

Bielsa ha assegurat “que el mateix fet d’estar hui ací davant vosaltres i vosaltres és sinònim de la meua paraula i compromís amb les vostres propostes i una garantia que posaré tot de la meua mà per a dur-les a terme.”

Entre les propostes traslladades pels i les joves, i compromisos adquirits per l’alcalde, en matèria de medi ambient i sostenibilitat, per exemple, el redissenye de fonts públiques per a evitar l’estancament d’aigües o el major foment de la mobilitat sostenible; en matèria de formació, la posada en marxa d’una Escola Oficial d’Idiomes pròpia a Mislata, que abaste tots els idiomes i nivells; respecte a l’oci i temps lliure, la recuperació de les festes nocturnes en la piscina d’estiu emmarcades dins del programa d’oci nocturn saludable ‘Mislata 2202’; quant als canals de participació, explorar noves vies d’informació per a la joventut, a part de les ja existents; o en matèria de salut i prevenció, augmentar els programes de formació i assessorament sobre salut mental o continuar amb el foment de la labor de la Unitat Comunitària de Conductes Addictives.

Un dels aspectes que més ha agradat als i les joves ha sigut la proximitat de l’alcalde en parlar-los cara a cara escoltant la seua opinió. Per a ells i elles és molt important que la seua veu siga tinguda en compte per a les polítiques socials del municipi. Amb el multitudinari acte de hui, es tanca el programa ‘Imagina Mislata’, que durant els últims mesos ha dinamitzat la participació juvenil tractant les diferents temàtiques propostes, i que seran la base del pròxim Pla de Joventut Municipal.