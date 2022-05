• Els treballs de Telma Giménez i María Bosch han sigut triats entre els dels més de 10.500 alumnes de 3r i 4t de Primària participants de tota Espanya

L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, acompanyat pel responsable d’Aqualia en el municipi, José Miguel Ibáñez, ha entregat un smartwatch a Telma Giménez Martí, del Col·legi Parroquial Don José Lluch, i a María Bosch Máñez, del CEIP Ausias March, per quedar finalistes en la categoria individual del Concurs Digital de Dibuix d’Aqualia. Els seus treballs han sigut triat entre els dels més de 10.500 alumnes de 3r i 4t de Primària participants de tota Espanya.

José Miguel Ibáñez, d’Aqualia, ha explicat que “el concurs pretén conscienciar i educar als més xicotets sobre la importància de l’aigua i el treball que hi ha darrere d’obrir l’aixeta i de disposar d’aigua de qualitat. Un any més, amb aquest certamen, Aqualia pretén enfortir el rol pedagògic en l’educació mediambiental i en un consum conscient del recurs”.

En les dues últimes edicions i, dins del marc de l’agenda 2030, acordada per l’Assemblea de Nacions Unides, la temàtica del Concurs està girant entorn dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) posant èmfasi en l’ODS6, “aigua neta i sanejament”, entorn del site www.aqualiayods6.com. Els escolars participants han creat el seu propi Planeta 2030 en el llenç del dibuix, demostrant a més conéixer molt bé el cicle integral de l’aigua i els ODS.

Per part seua, l’alcalde ha felicitat les joves premiades i ha manifestat que “l’aigua és un bé molt valuós, cada vegada més escàs. Per això conscienciar des d’edats primerenques és fonamental i molt important que la infància ajude a conscienciar a la població adulta. Les nostres decisions i hàbits quotidians influeixen en l’evolució dels problemes mediambientals i tenen repercussions per a tots, per això tots i totes hem de contribuir al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible en la mesura de les nostres possibilitats”.

En marxa la nova edició del Concurs: les Aqua-Olimpíades

Un any més i, des del mateix site www.aqualiayods6.com, els dos personatges protagonistes, Aqual i ODS 6, animen als més xicotets a sumar-se a un repte Aqua-Olímpic i promoure entre tots l’ús sostenible de l’aigua. Una nova competició que posa en valor l’esperit per la cura de l’aigua, la solidaritat, la companyonia, l’esforç i l’amistat.

Les Aqua-Olimpíades serviran de teló de fons per a explicar als més xicotets l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Enguany el llenç del dibuix consistirà a dissenyar una escena de la seua pròpia ciutat Aqua-Olímpica, en la qual hauran de contestar amb èxit, abans de començar a treballar sobre el llenç, a tres preguntes relacionades amb la gestió del cicle integral de l’aigua i la seua importància a l’hora de cuidar del planeta.

En finalitzar i, en la nova secció Aqua-Reptes del Futur, podran aportar la seua visió sobre quins creuen que són els principals desafiaments d’ací al 2030. En aquesta nova aventura, Aqualia anima als xiquets i les xiquetes al fet que adopten senzills hàbits en el seu dia a dia que ajuden a millorar el nostre món. Els treballs podran presentar-se fins al pròxim 20 de maig.

Els participants opten a aconseguir 10 premis individuals, 10 bicicletes, una per a cada xiquet guanyador; 250 premis per als xiquets finalistes, consistents cadascun d’ells una targeta per a material esportiu; i 1 premi col·lectiu per a un col·legi, consistent en una targeta de 1.000 euros per a material educatiu. El nom dels guanyadors es difondrà, a partir del 5 de juny del 2022 (Dia Mundial del Medi ambient), a través de la web d’Aqualia (www.aqualia.com), en la pròpia web del Concurs, en totes les oficines d’Aqualia i a través del compte de Twitter @aqualia.

