Educació presenta l’agenda educativa i el calendari escolar als centres alzirenys 

L’Ajuntament d’Alzira ha remés als centres educatius alzirenys dos instruments bàsics d’informació per a tota la comunitat educativa:

-El calendari escolar

-Agenda educativa

CALENDARI ESCOLAR

Com és ja habitual, el Servei de Promoció i Ús del Valencià ha posat a disposició de la comunitat educativa el calendari escolar corresponent al curs 2024-2025. El calendari fruit de la col·laboració de la Regidoria de Cultura i la Regidoria d’Educació, amb el lema «En valencià, un dia sí i l’altre també» amb alguns modismes i frases fetes relacionades amb l’ensenyament i Alzira com : «Educació i ciència, la millor herència», «Ningú naix ensenyat», etc.

El calendari inclou els deu mesos lectius i assenyala tots els festius a l’escola, en el cas d’Alzira per a este curs, les principals novetats que s’incorporen són que tant el dilluns 17 i el dimarts 18 de març seran no lectius i, d’altra banda, les vacances de Pasqua es prolongaran des del dijous 17 d’abril al 28 d’abril i també serà festiu el divendres 2 de maig, de manera que hi ha pont a l’escola arran la celebració de l’1 de maig. El curs enguany finalitzarà el 18 de juny.

El calendari s’ha repartit als centres escolars del municipi i es pot baixar en format PDF en el web municipal.

AGENDA EDUCATIVA

D’altra banda, també està a l’abast una de les eines més populars de les escoles d’Alzira que es publica des de fa 17 anys: l’agenda educativa. L’Agenda Educativa Ciutat d’Alzira és una eina de treball global i participativa en la qual apareix un recull de les diferents activitats que ofereixen les regidories, associacions i entitats col·laboradores a tota la comunitat educativa, i en general a tota la ciutadania interessada. L’ha elaborada el Departament d’Educació i Infància de l’Ajuntament d’Alzira.

L’agenda compila en 139 pàgines una sèrie d’activitats previstes al llarg de l’any dirigides tant a l’alumnat d’Alzira com al professorat i mares i pares.

Cada fitxa detalla la descripció de l’activitat, l’objectiu que persegueix, els destinataris a qui està adreçada i el responsable que l’organitza.

La regidora d’educació, Virtuts Piera, recorda que “l’objectiu fonamental d’esta agenda és fer arribar a l’alumnat, professorat i mares i pares les activitats i propostes que des de distintes regidories de l’Ajuntament i associacions s’ofereixen, activitats que els mateixos centres docents han sol·licitat o suggerit.”

Enguany, igual que l’any passat, l’Agenda Educativa 2024-2025 sols es publicarà en el web municipal i s’ha enviat per correu electrònic als centres educatius, AMPA/AFA entitats i associacions col·laboradores.

https://www.alzira.es/wp-content/uploads/anual/agenda-educativa.pdf

Objectius

Continuar amb una de les activitats més conegudes per la comunitat educativa, com és l’Agenda Educativa que s’edita des de l’any 2007.

Col·laborar amb les diferents entitats i associacions de la ciutat.

Col·laborar amb els diferents departaments municipals.

Promocionar el títol d’Alzira com a Ciutat Amiga de la Infància.

Acomplir amb una de les activitats proposades al IV Pla d’Infància i Adolescència de la ciutat d’Alzira 2022-2027.