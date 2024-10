El 112 atén més de 15.000 crides sobre animals abandonats i espècies protegides

El 55% dels avisos corresponen a animals domèstics, el 25% a espècies protegides i un 10% a bresques d’abelles i vespes

Salomé Pradas destaca la labor realitzada des d’Emergències i la resta d’entitats per a protegir els animals i salvaguardar la fauna autòctona

El telèfon d’Emergències de la Generalitat 1·1·2 Comunitat Valenciana ha rebut 15.124 crides relacionades amb el rescat d’animals i altres qüestions relatives a la fauna i flora en el període comprés des de gener de 2024 fins a octubre de 2024. Respecte a l’any anterior, s’han produït 998 crides més relacionades amb aquesta mena de serveis.

El 55% de les crides relatives a fauna i flora estan relacionades amb la pèrdua o l’abandó d’animals domèstics, s’inclouen també suposats d’agressió i maltractament, mascotes que han quedat atrapades o que mostren un comportament violent. El 25% dels avisos són els referits a espècies protegides que es trobes atrapades en llocs de difícil accés o estan ferides.

El llistat d’espècies protegides arreplega una gran varietat d’animals, per això s’ha adoptat el criteri operatiu d’exclusió a les mascotes domèstiques, les espècies de granja-corral, o coloms. A més, es registra un 10% d’alertes per l’aparició de ruscos d’abelles o bresques de vespes en immobles o edificis o en la via pública.

La detecció d’animals marins, vius o morts, tant en terra com en aigües costaneres representa el 2% de les crides. Es tracta d’albiraments de cetacis (balenes, dofins i calderonas), tortugues marines, taurons, tintoreres o meduses. La infracció de la normativa de caça esportiva i la pesca il·legal suposen l’1% d’anomenades restants, que arrepleguen avisos referits a l’exercici de caça i pesca en zones no permeses, fora de temporada, sense llicència o d’espècies prohibides.

Després de conéixer aquestes dades, la consellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, ha destacat “la important labor realitzada per Emergències i la col·laboració entre institucions públiques i privades per a protegir i salvaguardar el patrimoni natural valenciana”. Pradas també ha posat en valor “els protocols clars que permeten mobilitzar ràpidament als professionals especialitzats que requereix cada situació i actuar de manera ràpida en la recuperació tant d’animals domèstics, espècies protegides i marines com en els casos de contaminació del territori o amenaces a la flora”.

Per a cada tipus d’incident el telèfon d’Emergències 1·1·2 de la Generalitat Valenciana té assignat un protocol diferent. En alguns casos, l’avís es deriva al Centre de Recuperació de Fauna de la Comunitat Valenciana, en uns altres a la Guàrdia Civil o a la Policia Local. Altres organismes que col·laboren en aquestes actuacions són el Centre de Coordinació de Salvament Marítim o a l’Àrea de Recuperació i Conservació d’animals de la mar (ARCA) de la Fundació Oceanogràfic.