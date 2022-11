Alboraia és el tercer municipi de l’Horta Nord on més descendeix la desocupació respecte al mateix mes de l’any passat

6 de cada 10 contractes signats a Alboraia durant octubre han sigut en modalitat indefinida, un descens del 29,7% en la temporalitat respecte a setembre. El 63% de les 432 contractacions realitzades en aquest mes han arrancat bé com a fixes (251) o com a fruit d’abandonar la temporalitat (23), la qual cosa confirma la tendència positiva en la millora de la qualitat de l’ocupació entre els veïns i veïnes que treballen en el municipi.

Les dades també llancen una xifra positiva quant a paritat, ja que el 44,67% dels llocs de treball han sigut coberts per dones. Alboraia es posiciona com el seté municipi de l’Horta Nord que ha realitzat més contractacions.

La desocupació també experimenta una caiguda notòria del 18,6% en comparació al mateix mes de 2021, passant de les 1.425 persones que estaven inscrites com a demandants d’ocupació a l’octubre d’aquell any a les 1.160 actuals. Aquest percentatge suposa que Alboraia és la tercera localitat de la comarca on més ha baixat la desocupació respecte a fa un any.