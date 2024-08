Celebrant el Dia Internacional del Gat: Honrant els nostres companys felins des del 2002

Un Dia per als Felins: Promovent el Benestar i la Cura dels Gats Arreu del Món

Cada 8 d’agost, els amants dels gats a tot el món celebren el dia internacional del gat, establert pel Fons Internacional

per al Benestar Animal el 2002. Aquesta data honra els felins i busca crear consciència sobre el seu benestar i cura, destacant la seva importància com a companys leals i misteriosos.

Des de l’Antic Egipte, els gats han estat venerats com animals sagrats, amb la deessa Bastet associada amb ells. Avui dia, els gats continuen sent una de les mascotes més populars, i el dia internacional del gat serveix per promoure l’adopció responsable, el control del maltractament i abandonament, així com les campanyes d’esterilització i vacunació.