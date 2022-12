La reivindicació històrica de les associacions veïnals alzirenyes sembla que tindrà fi. I és que els pressupostos generals de l’estat espanyol han inclòs una partida de 5 milions d’euros destinats a l’ampliació del barranc de la casella per tal que tinga més cabdal i s’acabe així amb les inundacions.

El president de la federació d’associacions de veïns d’Alzira, Voro Pérez indica que el mínim de cabdal que el barranc de la casella deuria suportar suposa el triple del que actualment suporta.

Un estudi de la confederació indica que d’esta manera, Alzira s’inundaria una volta cada cent anys.

Aquesta bona notícia per a la ciutadania alzirenya ha sigut possible gràcies al condicionament del vot afirmatiu als pressupostos generals de l’estat que ha dut a terme Esquerra Republicana del País Valencià. La seua senadora, Elisenda Pérez, ha acudit este matí a Alzira per tal d’explicar les seues gestions per aconseguir aquest resultat.

Per la seua banda, Maria Pérez, secretària general d’esquerra republicana del país valencià, recorda que cal fer un exercici de prevenció i no recordar-se d’Alzira només quan s’inunda.

Així, es posa fi a una reivindicació històrica de la ciutadania alzirenya. Les obres permetran que el barranc de la casella al seu pas pel pont de Xàtiva d’Alzira, tinga més capacitat i, així, Alzira deixe d’inundar-se amb tanta freqüència.