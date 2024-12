El Belén de Roca obri les seues portes amb un espectacle monumental i solidari

El Belén de Roca, situat en el barri de Roca, a Meliana i molt prop de València capital, és una de les meravelles que no et pots perdre este Nadal.

Considerat el belén més gran de la província i el que compta amb més figures de tota Espanya, és també un dels més espectaculars, complets i bells que es poden veure. Creat en 1990 per Melchor Almela Lagarda, les famílies Almela-Pascual i Pascual-Doménech treballen cada any per a enriquir esta obra d’art nadalenca amb noves figures, elements del paisatge i detalls impressionants.

Amb més de 50 metres quadrats d’extensió i 6.000 figures de diferents grandàries, des d’1 cm fins a 18 cm, este belén és una representació al mil·límetre de l’escenari bíblic, que inclou escenes com “L’olla de Nadal”, inspirades en la tradició valenciana. Enguany, a més, el Belén de Roca reforça el seu compromís solidari, ja que tots els beneficis recaptats es destinaran als afectats per la DANA, oferint així suport a les persones que més ho necessiten.

La seua ubicació actual davant del restaurant Ca Xoret permet visites durant tot l’any, encara que la gran cita serà del 30 de novembre de 2024 al 6 de gener de 2025, amb dos dies addicionals l’11 i el 12 de gener. Amb un horari accessible i sense necessitat de concertar visita, el Belén de Roca promet captivar el públic amb la seua mescla d’art, tradició i solidaritat.