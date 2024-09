El Bo Comerç de València ja compta amb 1.200 comerços adherits i més de 27.000 bons repartits.

Els comerços tenen fins al 30 de setembre per adherir-se al Bo Comerç de València.

Les inscripcions al programa Bo Comerç de València avancen a bon ritme. De moment, la ciutadania podrà canviar aquest bo en vora 1.200 comerços i més de 250 punts de venda dels mercats municipals. Els establiments que encara vulguen adherir-se tenen fins al 30 de setembre.

Tall de veu: Santiago Ballester, regidor de Comerç i Mercats de València

Aquesta iniciativa ja ha repartit més de 27.000 bons, que han començat a arreplegar-se segons la data del correu electrònic enviat a cadascun dels agraciats pel sorteig. Cada bo té un valor de 100 euros, 50 aportats pel ciutadà i els altres 50 per l’Ajuntament de València.

Poden adherir-se comerços de productes alimentaris, excepte tabac i articles de fumador; comerços de productes no alimentaris, excepte combustibles, carburants, lubrificants i farmàcies; serveis personals, excepte màquines automàtiques, fotografia i fotocopiadores; comerços ambulants i mercats ocasionals; i titulars de concessions en els mercats municipals de districte de València, independentment de l’activitat.

El termini per a l’adquisició dels bons i la seua utilització per a la compra en els comerços participants estarà obert fins al 31 d’octubre de 2024. Es reserven 400 bons per a persones majors de 65 anys, que podran acudir presencialment fins el 30 de setembre i fins esgotar existències a la Cambra València.