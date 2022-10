AVA-ASAJA promociona els productes de quilòmetre 0 amb la campanya “El camp, de prop, dues vegades bo”

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) realitza una campanya de promoció dels productes de proximitat sota el lema “El camp, de prop, dues vegades bo” finançada per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. A fi de conscienciar a la societat dels beneficis de comprar productes locals, l’organització està publicant material audiovisual en les seues xarxes socials. Entre els missatges d’aquest projecte de responsabilitat social destaca la importància de defensar l’ofici dels agricultors i agricultores, així com protegir el nostre planeta, tots dos objectius lligats amb el consum d’aliments de quilòmetre 0.

A més, l’entitat agrària també ha distribuït pòsters promocionals d’aquesta campanya en llocs de trànsit públic com a biblioteques, centres educatius, supermercats i associacions culturals a fi de recordar a la societat valenciana que triant fruites i verdures de proximitat està contribuint al desenvolupament econòmic local i a reduir la petjada de carboni, al mateix temps que s’asseguren que el producte siga fresc i de qualitat, ja que a l’ésser de temporada es troba en el seu moment òptim de maduració.

“És important que la societat conega on i com es produeixen els aliments, ja que els aliments produïts a Europa compleixen amb uns estàndards de qualitat i seguretat que no són requerits a produccions d’altres països no comunitaris, els enviaments de productes dels quals alimentaris passen diversos dies recorrent milers de quilòmetres fins a arribar ací. Els agricultors i agricultores mantenen viu el medi rural i protegeixen la biodiversitat, per la qual cosa l’aposta per aquests productes locals ajudarà a mantindre aquesta activitat econòmica que travessa una profunda crisi econòmica. Sens dubte el paper dels consumidors és fonamental per a lluitar contra el canvi climàtic i aquesta campanya és una manera de recordar-lo”, argumenta el president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.