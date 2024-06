L’Ajuntament d’Alzira ha presentat hui la finalització de les obres de la segona fase del canal interceptor que canalitzarà les aigües dels barrancs de les Estrelles, Fosc, Gracia Maria i del Camí de l’Arena.

Els quatre barrancs confluïen en un tram molt curt del Camí dels Pescadors, provocant l’entrada d’aigües en el clavegueram i, per tant, inundacions en diferents barris de la ciutat.

El canal interceptor de Les Basses té una llargària de més de quilòmetre i mig i una capacitat hidràulica de 14.000 litres per segon. Així mateix, compta amb una série de comportes pensades per tancar-se si s’incrementa el cabdal del Barranc de la Casella, funcionant com a tanc de tempestes que permetria emmagatzemar un total de 50 milions de litres.

La primera fase de les obres, completada al 2018, va suposar una inversió de més de milió i mig per crear una canalització d’aigua fins al Barranc de la Casella. En la segona fase que finalitza ara s’han construït 720 metres més de canal, paral·lel al Camí dels Pescadors. Unes obres que s’han allargat dos anys i mig a causa d’una série de serveis afectats que calia desviar i que compten amb un sistema de mesura de pluges a temps real.

Així, l’objectiu fonamental de les actuacions és evitar les barrancades, un dels problemes principals d’Alzira.

Pel que fa a les obres d’ampliació del Barranc de la Casella que han d’executar-se abans de 2026, continua pendent el projecte de modificació del Pont de Xàtiva.

Davant del perill que es perden els cinc milions d’euros, l’alcalde d’Alzira ha assenyalat que podrien utilitzar-se per ampliar el barranc en la zona alta, una solució amb què coincideixen veïnat i empresaris de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.