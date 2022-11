La jornada s’ha celebrat hui dijous 10 de novembre al Castell d’Alaquàs

El Castell d’Alaquàs ha acollit hui dijous 10 de novembre la cinquena edició de la Universitat de Tardor d’Alaquàs organitzada per l’Ajuntament d’Alaquàs, la Universitat de València i el mòdul Jean Monnet per a la Integració de la ciutadania en la democràcia de la Unió Europea, la Diputació de València i Caixa Popular, que enguany ha tingut per títol ‘Participació dels ciutadans en la democràcia de la Unió Europea. La Unió Europea i la seua ciutadania’.

L’acte inaugural ha comptat amb la participació de l’Acalde d’Alaquàs, Toni Saura; la directora de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local de la Universitat de València, Mª Dolores Pitarch Garrido; la coordinadora de la jornada, María Jesús García García; i representants de la Diputació de València i de Caixa Popular. Ha estat present també la Regidora d’Educació, Marian Espert.

El primer edil ha destacat la “importància d’aquesta jornada amb la qual es pretén aproximar el coneixement de la Universitat al territori i concretament enguany pretén aprofundir en el coneixement dels drets polítics i democràtics i el seu exercici en l’àmbit de la Unió Europea”. S’ha mostrat satistet per acollir una nova edició d’aquesta Universitat com un servei més educatiu a l’abast de la població de la qual està gaudint també enguany l’Institut Clara Campoamor per a gaudir i aprendre de les dues ponències ja que per a nosaltres la participación és molt important”.

A continuació, María Jesús García, professora del Departament de Dret Administratiu de la Universitat de València i directora del ‘Mòdul Jean Monnet Participació dels ciutadans en la democràcia de la Unió Europea” ha impartit la conferència ‘Participació dels ciutadans en la democràcia de la Unió Europea’.

El catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de València, Joan Romero González,ha abordat les ‘Conseqüències de la pandèmia i la guerra a Europa’, ha compartit les seues reflexions sobre el moment crucial que travessa la Unió Europea.

La Universitat de Tardor d’Alaquàs ha finalitzat amb un debat entre el públic assistent i ambdós conferenciants, i l’acte de clausura.