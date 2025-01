El Castell d’Alaquàs també acull un laboratori de Salvem les Fotos per a l’Horta Sud

La terrassa i una de les torres són els espais cedits per l’ajuntament per al projecte que rescata imatges afectades per la DANA

La Universitat de València (UV) ha habilitat un nou laboratori per al projecte Salvem les Fotos, que donarà cobertura a l’Horta Sud

A més de les instal·lacions del Museu Comarcal de l’Horta Sud, s’ha preparat un espai en el Castell d’Alaquàs per a la recuperació de fotografies afectades per la DANA.

El laboratori ha començat a funcionar aquesta setmana i està situat en una dependència d’una de les torres del castell. La fase de secament de les fotografies, prèvia al tractament posterior, es realitza a la terrassa superior del monument, un espai que va ser recuperat durant les obres de rehabilitació entre 2006 i 2007.

La cessió d’aquests espais per als pròxims mesos a la Universitat de València s’ha dut a terme a través de la Mancomunitat de l’Horta Sud, que ha mediat amb l’àrea de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament d’Alaquàs. La regidora de Cultura i Patrimoni, Marta Murciano, va assistir a la jornada de trasllat del material i muntatge del laboratori.

El projecte Salvem les Fotos, impulsat per la Universitat de València dies després de la DANA, compta amb el suport de la Universitat Politècnica de València i la resta d’universitats públiques valencianes, així com de l’Etno – Museu Valencià d’Etnologia, la Diputació de València, ICOM, el Grup Espanyol de Conservació, el Museu Comarcal de l’Horta Sud i la pròpia Mancomunitat.

El primer laboratori es va obrir al Museu Comarcal i, posteriorment, es va habilitar un segon punt a l’Espai Alfafar. Tanmateix, aquest últim s’ha hagut de desmantellar a causa de reformes en l’edifici. Ara, el Castell d’Alaquàs es converteix en un altre punt de referència per al trasllat de fotografies, amb horari d’atenció de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores. Per a més informació, les persones interessades poden escriure al correu patrimonio.cultural@uv.es.

Al capdavant del laboratori d’Alaquàs està la responsable de Patrimoni de la UV, Marisa Vázquez de Ágredos, amb el suport del vicerectorat. La coordinació està a càrrec d’Eva Bravo, qui treballa conjuntament amb un equip de voluntariat, que inclou Ángeles Fresneda, membre de l’Associació Fotogràfica Alaquàs (AFA). El projecte busca incorporar nous voluntaris, que poden contactar amb la UV a través del correu electrònic esmentat o dirigir-se al Castell en l’horari establert.

Col·laboració amb Quaderns d’Investigació d’Alaquàs

Paral·lelament, el col·lectiu Quaderns d’Investigació d’Alaquàs s’ha interessat pel projecte. El seu director, Enric Juan Redal, ha mantingut un primer contacte amb Marisa Vázquez de Ágredos, en què s’han esbossat línies de col·laboració futures. A més, altres entitats culturals d’Alaquàs, com Via Heraclia i l’Associació Fotogràfica d’Alaquàs (AFA), també han mostrat el seu suport al projecte.