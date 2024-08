El nou dosier inclou competències específiques per a Primària i Secundària adaptades a les activitats ambientals

Activitats temàtiques amb gran demanda per al proper curs: conscienciació ambiental des de diverses perspectives

El Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) ha aconseguit reservar ja el 80% de les visites escolars previstes per al curs 2024-2025. Aquesta demanda alta reflecteix l’interès creixent en les activitats ambientals que el CEACV ofereix als centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Per al proper curs escolar, el dosier del CEACV presenta algunes novetats importants. Inclou les competències específiques per a Primària i Secundària, adaptant les activitats als diferents nivells d’ensenyament. Aquesta actualització busca reforçar l’ensenyament de temes ambientals mitjançant activitats pràctiques que promouen la participació activa de l’alumnat.

El director general de Qualitat i Educació Ambiental, Jorge Blanco, destaca la importància de les activitats del CEACV com una eina essencial per a la conscienciació i el compromís amb la protecció del medi ambient. Les línies temàtiques amb major demanda per a aquest curs són ‘Pà, oli i vi, balsam diví’ (octubre), ‘Planta un arbre, sembra futur’ (gener), ‘Paisatges d’aigua, Paisatges de vida’ (febrer) i ‘Un matí a l’hort’ (març). Aquestes activitats han tingut un gran èxit any rere any des de l’inici de les activitats del CEACV.

El programa de visites per als centres educatius, que es desenvoluparà entre setembre de 2024 i juny de 2025, ofereix una varietat de tallers i activitats centrades en temes com el consum sostenible, la biodiversitat, els residus, l’aigua, l’horticultura, la pol·linització i l’emergència climàtica, tot alineat amb l’Agenda 2030.

El CEACV, que enguany celebra el seu 25è aniversari, continua ampliant la seva oferta educativa en matèria ambiental. A més de les activitats programades, els centres educatius podran accedir a una col·lecció de recursos didàctics disponibles a la pàgina web del CEACV, amb l’opció d’incorporar competències específiques relacionades amb les situacions d’aprenentatge dissenyades amb aquests recursos. Abans de finalitzar el curs escolar, el CEACV publica la seva oferta per al següent curs per a la difusió i reserva per part dels centres educatius.