El CECOPI extrema el seguiment davant l’arribada d’una nova DANA a la Comunitat Valenciana

L’operatiu de forces i cossos de seguretat manté els seus efectius sobre el terreny amb la cerca de possibles víctimes en les zones delimitades per equips especialistes

Avancen les tasques de recuperació d’infraestructures, l’apilament de maquinària específica i la retirada de llots

La directora general de Prevenció d’Incendis, Rosa Tourís, ha informat de l’última hora sobre els treballs que s’estan efectuant a peu de terreny després de la celebració de l’última reunió del CECOPI, en la qual ha participat el president de la Generalitat Carlos Mazón i el ministre de Politíca Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres.

Segons ha detallat la directora general de Prevenció d’Incendis, Rosa Tourís, la reunió del CECOPI ha abordat les següents missions que s’estan duent a terme de manera paral·lela. Mentre “l’operatiu de forces i cossos de seguretat manté els seus efectius sobre el terreny amb la cerca de possibles víctimes en les zones delimitades per equips especialistes, s’avança en l’operació de retirada de llots, la recuperació progressiva de les infraestructures i s’extrema el seguiment del nou episodi d’inestabilitat meteorològica que afectarà la Comunitat Valenciana”.

Seguiment de la situació meteorològica

Tourís ha explicat que el CECOPI ha posat l’accent en el seguiment de la situació meteorològica de la Comunitat Valenciana per als pròxims dies, especialment a partir de demà a la vesprada i que pot portar pluges intenses i fenòmens costaners. La directora general ha incidit en què “preocupa especialment l’evolució d’aquest episodi davant la vulnerabilitat del territori afectat i de les persones que estan treballant en la zona”.

En aquest sentit, quant als treballs operatius de cerca i rescat de possibles víctimes, s’estan centrant en l’Albufera i la seua àrea d’influència, en la mar (des del nord de la província de València fins a Dénia) i en l’àrea del barranc del Pedrís.

En el cas de l’Albufera “es manté el desguàs progressiu, a petició de la Guàrdia Civil, per a facilitar les labors dels equips desplegats en la zona”. Es treballa, com ja es va apuntar, amb els equips de batimetría, drons i equips de busseig.

Per a efectuar aquestes tasques es manté estable el nombre d’efectius desplegats. Són més de 3.100 bombers de més de 45 organismes i 8.500 efectius de l’Exèrcit, dels quals 2.103 pertanyen a la UME.

En l’àmbit de la seguretat ciutadana, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, en aquests moments hi ha més de 9.700 efectius de Policia Nacional i Guàrdia Civil, més de 500 efectius de les diferents policies locals i més de 130 efectius de la Policia de la Generalitat.

Operació retirada de llots

Sobre les complexes tasques de retirada d’estris i llots, Rosa Tourís ha remarcat que “aquestes actuacions són prioritàries per a evitar que es produïsca un problema real de salut pública”. Segons ha explicat, es tracta “d’una operació de gran complexitat, pel fet que el nivell freàtic continua sent elevat”.

Per a aquestes tasques, s’ha calculat que són necessaris més de 100 nous camions desatascadores de clavegueram, actualment són 30 els que ja estan efectuant aquestes tasques.

D’altra banda, la directora general de Prevenció d’Incendis ha destacat que “l”Operació Paiporta’ en la qual hem treballat en les últimes hores ha sigut satisfactòria. S’ha aconseguit retirar una gran quantitat d’estris de la via pública i ara els esforços se centren en la recuperació del clavegueram”.

Recuperació d’infraestructures

Respecte a la recuperació d’infraestructures en les àrees afectades, el president de la Generalitat, Carlós Mazón, ha informat el CECOPI que demà dimarts s’obri al trànsit el pont de la CV-33, una artèria fonamental per a connectar Torrent amb València i L’Horta Sud.

Tourís ha detallat que “dos ponts que travessaven el barranc del Pedrís van quedar greument afectats, un completament esfondrat i un altre amb seriosos danys que ja s’han reparat en aquests 10 dies”.

Recomanacions a la població

Finalment, s’han tornat a detallar algunes de les recomanacions a seguir per la població. En aquest sentit i quant a l’episodi meteorològic advers dels pròxims dies, així com davant el temporal en zona marítima dels pròxims dies, cal extremar les precaucions en diversos sentits.

Davant el fenomen costaner

– Han de protegir els habitatges davant la possible invasió de l’aigua de la mar.

– No acostar-se a passejos marítims, espigons o penya-segats.

– No circular amb vehicles per carreteres pròximes a la línia de platja.

– Abstindre’s de practicar qualsevol tipus d’esport nàutic.

Quant a les precipitacions:

– Informar-se del nivell de risc de cada municipi i si el lloc en què viuen o treballen està situat en una zona inundable.

-Allunyar-se de les riberes dels rius i barrancs i no romandre en els ponts.

-Localitzar els punts més alts de la zona on et trobes per a dirigir-se cap a ells en cas que es produïsca la inundació, entre altres.

Tots aquests consells apareixen en la web del 1·1·2-Comunitat Valenciana.

Finalment, des del CECOPI es trasllada de nou a les poblacions afectades per la DANA que han d’utilitzar aigua embotellada tant per a consum com per a cuinar. Com ja hem vingut advertint en els últims dies.

Galeria d’imatges

El CECOPI extrema el seguiment davant l’arribada d’una nova DANA a la Comunitat Valenciana