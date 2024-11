El CECOPI recomana extremar les precaucions davant episodi de forts vents en la Comunitat Valenciana

Es fa una crida a les poblacions afectades per la DANA per a evitar zones pròximes a campes i espais d’apilament d’estris

El CECOPI insisteix en les mesures de prevenció establides per Salut Pública per a persones vulnerables davant la pols en suspensió

La directora general de Prevenció d’Incendis, Rosa Tourís, ha informat de les qüestions que s’han abordat en la reunió del CECOPI en el qual han participat el president de la Generalitat, Carlos Mazón, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Respecte a l’episodi de vents, el CECOPI ha avaluat el seguiment de la situació meteorològica. En aquest sentit, Tourís ha indicat que “el Centre de Coordinació d’Emergències ha establit alerta per vents nivell taronja a l’interior sud de la província de València i interior nord de la província d’Alacant i alerta per vents nivell groc a Castelló, interior nord i litoral de la província de València i litoral nord d’Alacant amb ratxes que poden aconseguir fins als 90 km/h”.

Per això, ha assenyalat que cal extremar les precaucions, especialment en les zones més impactades per les inundacions. “Hauran d’extremar totes les mesures preventives en totes les zones d’apilament d’estris i campes de vehicles, espais amb arbratge, recomanant-se també el tancament de parcs i zones esportives a l’aire lliure”, ha indicat la portaveu del CECOPI.

Igualment, ha insistit en les recomanacions realitzades per Salut Pública davant la pols en suspensió “és recomanable, especialment en la població més vulnerable, utilitzar màscara FFP2 i mantindre aquestes mesures per a qualsevol persona que haja de fer tasques de neteja o altres labors a l’aire lliure en condicions segures”. Aquestes recomanacions -ha insistit- “han de ser observades mentre es perceba la presència de partícules en re-suspensió en l’aire”.

Rosa Tourís ha explicat que l’operatiu segueix centrat en retirar els vehicles apilats, llots en clavegueram i garatges. “Emergències emetrà una resolució per a actuar amb urgència en la retirada dels 120.000 que estan acumulats en les 60 campes habilitades. Un dispositiu que està activat i per al qual es treballa a garantir la traçabilitat d’aquests vehicles, la seguretat en el seu trasllat a zones d’apilament per a finalitzar les seues peritacions i la seua eliminació definitiva”, ha concretat Tourís qui ha subratllat la urgència d’escometre aquest procés.

En aquest sentit, ha informat que aquesta passada nit es va produir un incendi que va ser sufocat per efectius del Consorci Província de València i que ha afectat 8 vehicles a Benetússer.

Sobre l’extracció de residus, llots i vehicles en els municipis, Tourís ha indicat que es manté aquest operatiu en els punts d’apilament temporal de les localitats d’Aldaia, Sedaví, Algemesí, Guadassuar i Alcúdia i que la mitjana de retirada cada dia és de 15.000 tones.

D’altra banda, ha afegit que s’està treballant en els llots que estan acumulats en garatges, baixos i buits d’ascensor. “La Diputació ha indicat que s’han censat ja els garatges en els quals s’actuarà en els pròxims dies. Segons els registres que maneja són un total de més de 660 ubicacions en soterranis i garatges en les localitats d’Albal, Catarroja, Alfafar, Massanassa, Paiporta, Picanya, Benetússer i Sedaví”, ha manifestat.

La portaveu ha assegurat que el grup especial en el qual s’integren els diferents cossos continua avaluant l’evolució d’aquestes tasques. Es mantenen els treballs tant en zones marítimes com terrestres, en l’Albufera, on a més s’ha sol·licitat que se suspenga la navegació d’embarcacions, el barranc del Pedrís, Loriguilla i Monserrat, entre altres zones.