El Centre Cultural Sant Marc lluïx una nova façana

Modernització i respecte pel voltant històric en la renovació de la façana de l’edifici ubicat al Centre Històric

L’Ajuntament de Torrent ha finalitzat les obres de rehabilitació de la façana del Centre Cultural Sant Marc, situat entre els carrers Gómez Ferrer i Marco.

Aquestes millores han transformat la imatge de l’edifici, adaptant-lo al voltant del Centre Històric i assegurant la seua funcionalitat com a espai cultural i educatiu.

Els treballs han estat executats per l’empresa pública municipal Nous Espais amb un pressupost aproximat de 38.800 euros. Entre les actuacions realitzades, destaca l’eliminació de materials en mal estat, l’aplicació d’un revestiment amb morter monocapa impermeabilitzant d’un color adequat a l’entorn i el tractament de la façana de maó caravista amb un vernís hidrofugant i impermeabilitzant.

A més, s’ha esmaltat la fusteria metàl·lica, les baranes i les portes d’accés amb un producte antioxidante. Per protegir la base de la façana, s’ha instal·lat un sòcol ceràmic a la part que dona al carrer Marco. També s’ha instal·lat un lluminós a la façana per a què els veïns coneguen aquest edifici.

L’edifici, de propietat municipal, s’utilitza com a aulari del Centre de Formació de Persones Adultes i com a seu de diverses associacions veïnals i culturals.

A l’interior també acull un parc infantil, l’accés al qual va ser recentment millorat amb la construcció d’una rampa per garantir la seua accessibilitat. El Centre Cultural Sant Marc també és aulari per a algunes classes del CEIP Juan XXIII, després de la dana del 29 d’octubre, al qual és impossible accedir, ja que s’ha perdut l’edifici.

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacat que “el Centre Cultural Sant Marc és un punt de trobada fonamental per al centre històric de Torrent, utilitzat diàriament per l’Escola d’Adults i les associacions culturals. Amb aquestes millores, aconseguim que aquest edifici tan emblemàtic oferisca una imatge digna d’una gran ciutat com Torrent”.

Aquesta actuació, iniciada abans de la dana d’octubre, reafirma el compromís de l’Ajuntament de Torrent amb el manteniment i la millora de les infraestructures municipals, contribuint al benestar i la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Torrent.