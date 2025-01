El centre de dia de Guadassuar rep vora 35.000 euros gràcies a una campanya solidària duta a terme en la Haia

La solidaritat internacional continua tocant a la porta d’AGUAFA.

El centre de dia de Guadassuar ha rebut aportacions de totes parts del món per a la seua reconstrucció després dels devastadors efectes de la DANA.

En esta ocasió, una campanya duta a terme a la Haia ha aconseguit recaptar prop de 35.000 euros per al centre.

La iniciativa naix de dos veïns de Guadassuar, amb residència als Països Baixos, que buscaren la manera d’ajudar a través dels seus llocs de treball i de la col·laboració d’organitzacions no governamentals. Així, Together International, SSSIO i ETWA, vinculada a l’Oficina Europea de Patents, uniren esforços per a garantir que AGUAFA puga continuar proporcionant un servei essencial per a la comunitat.

Representants de les ONG, membres de l’equip directiu d’AGUAFA i usuaris s’han reunit per a commemorar este important assoliment, un encontre en què també ha estat present l’alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch.

Mentre la situació al centre s’estabilitza, les treballadores mantenen contacte diari amb els usuaris amb contactes telefònics i visites al domicili. Així mateix, la Llar dels Jubilats ha cedit un espai a AGUAFA per poder realitzar activitats col·lectives.