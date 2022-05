L’Ajuntament d’Almussafes està ultimant la col·locació de plaques fotovoltaiques per a autoconsum en la coberta de l’edifici

La iniciativa generarà 32.065,75 kWh/any d’energia elèctrica fotovoltaica en la dependència i evitarà l’emissió de 16,70 tCO2/any

La facturació energètica del consistori municipal es reduirà en 6.028,85 euros anuals

L’Ajuntament d’Almussafes està ultimant els treballs d’instal·lació de la planta solar fotovoltaica per a autoconsum en la coberta del Centre de Salut, una estació que se suma a la recentment inaugurada en el Pavelló Poliesportiu i a la de la coberta del CEIP Almassaf.

L’aposta ferma i decidida per l’ús d’energies netes en les instal·lacions i espais públics es fa patent de nou amb aquest nou projecte per a l’obtenció d’energia fotovoltaica que suposa una reducció considerable de la quantitat d’energia necessària de la xarxa elèctrica, amb el seu corresponent estalvi econòmic i disminució de les emissions de CO 2 . anuals. Pressupostada en 23.958 euros, la intervenció està cofinançada amb una ajuda de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

El Consistori d’Almussafes torna a avalar el seu compromís amb la sostenibilitat i el respecte al medi ambient amb la nova instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum emplaçada en la coberta del Centre de Salut, un projecte que redueix al màxim la quantitat d’energia elèctrica necessària per al funcionament de els diferents serveis que s’ofereixen en la dependència sanitària, amb el seu consegüent estalvi econòmic i disminució de les emissions de CO 2 produïdes per aquesta activitat.

L’alcalde, Toni González, juntament amb la regidora de Medi Ambient, Davinia Calatayud, l’edil Àlex Fuentes i l’enginyer tècnic industrial, Manolo Duart, han visitat aquesta mateixa setmana el lloc d’emplaçament de la nova estructura, classificada com d’autoconsum i catalogada en la modalitat sense excedents, que generarà fins a 32.065,75 kWh/any dels 204.319 kWh/any utilitzats amb anterioritat, és a dir, un 15,7% segons les dades energètiques recaptades l’any 2019.

El president de l’executiu reafirma la ferma aposta de l’Ajuntament d’Almussafes per dotar a tots els edificis públics d’aquestes fonts d’energia renovables, netes i lliures d’emissions contaminants, inesgotables i creixentment competitives i d’aquí ve que en els últims anys haja donat exemple amb diferents inversions en aquest sentit. Amb aquesta última intervenció, les emissions de CO 2 evitades ascendeixen a 16,70 tCO 2 /any. “A més del benefici econòmic que, sens dubte, suposarà per a les nostres arques públiques, la instal·lació fotovoltaica no produeix contaminació ambiental, a penes requereix manteniment i a més de ser silenciosa té assegurada una llarga durabilitat”, postil·la Toni González.

Tal com recull la memòria tècnica del projecte, la instal·lació solar fotovoltaica, que en breu entrarà en funcionament des de la coberta del centre sanitari, està formada per un total de 60 mòduls d’alt rendiment, dividits en deu blocs de sis mòduls cadascun, amb una potència total de 330 Wp i un angle d’inclinació de 37°. Els citats mòduls interconnectats capten la llum del sol i la transformen en energia elèctrica, generant un corrent continu proporcional a la irradiació solar rebuda.

El projecte està subvencionat a través del Fons de Promoció del Pla Eòlic 2021 de l’IVACE, consistent en un préstec sense interessos de la totalitat del cost de la intervenció, que ascendeix a 23.958 euros, que l’ajuntament haurà de retornar en un termini màxim de deu anys. “Aquesta solar fotovoltaica ens generarà un estalvi anual de 6.028,85 euros en el consum d’energia elèctrica del Centre de Salut, un fet que ens permetrà recuperar l’amortització de la inversió en aproximadament uns sis anys”, afirma l’edil d’Urbanisme. En concret, de l’estudi de facturació es desprén que l’import inicial pel subministrament elèctric passarà de 18.245 euros anuals a 12.216,15 euros, a conseqüència de la instal·lació de la citada infraestructura per a l’autoconsum.

