El centre de salut de Foios comptarà amb més personal

Les noves incorporacions permetran reduir la ràtio dels i les pacients

Ja s’ha constituït el Consell de l’Àrea Bàsica de Salut de Foios-Albalat-Vilanesa. La setmana passada va tindre lloc la primera reunió al centre de salut on la coordinadora mèdica, Ana Antoni, i el coordinador d’infermeria, Julio Escrig, van explicar les funcionalitats del Consell del qual formaran part personal tècnic de l’Ajuntament, representants polítics, personal sanitari del centre de salut i diverses associacions.

En el cas de Foios, l’Ajuntament estarà representat, en el Consell de l’Àrea Bàsica de Salut, pel regidor de Salut, Paco Serrano, les tècniques de Serveis Socials i la població a través de les associacions veïnals.

Serrano, ha celebrat aquesta notícia perquè “es tracta d’un òrgan de participació ciutadana, semblant al de Xarxa Salut, però enfocat a assumptes que es duen a terme des del centre de salut”. En aquest sentit, ha assenyalat que “el nou Consell treballarà per a millorar l’atenció primària al nostre municipi”.

D’aquesta manera, en els pròxims mesos, s’incorporarà al centre de salut de Foios nou personal que permetrà reduir la ràtio dels i les pacients. Concretament, s’incorporarà a la plantilla de treballadors un metge, un infermer i un administratiu.

Per part seua, Ana Antoni i Julio Escrig, coordinadors mèdic i d’infermeria, han posat l’accent en “la participació ciutadana que ofereix aquest Consell, que no només ens permetrà comptar amb més recursos per a treballar i donar a conéixer les accions o els objectius que ens marquem des del centre de salut, sinó també detectar les mancances o necessitats de la ciutadania per a aportar solucions conjuntes”.

