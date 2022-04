Emergència climàtica, art urbà, disseny i una cuidada oferta infantil protagonitzen l’agenda cultural del mes d’abril al Centre del Carme

Una àmplia programació d’exposicions i activitats per a totes les edats amb què amerar-se de cultura en aquests dies festius

Coincidint amb les jornades festives de Setmana Santa —Dijous Sant i Divendres Sant—, el Centre del Carme té a la disposició dels seus visitants una àmplia agenda d’exposicions i activitats culturals per a tots els públics, des de 0 anys.

Amb la clara premissa que la cultura no entén d’edat, el CCCC es prepara per a rebre una afluència de visitants semblant a la d’abans de la pandèmia, entre el públic turista que s’espera a la ciutat i els locals que han decidit quedar-se a València per a gaudir de les propostes variades que ofereix.

Una programació en constant evolució

Són diverses les exposicions inaugurades en aquests últims mesos que encara es poden visitar al Centre del Carme. En paraules del director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont: “Estem davant d’un moment excel·lent en l’àmbit de la programació i veiem amb alegria una notable recuperació de visitants. Al Centre del Carme hem preparat una agenda cultural molt potent per a aquest 2022”.

‘Emergency on Planet Earth’ és una mostra d’artistes procedents de l’art urbà, tant nacionals com estrangers, que desenvolupen els seus treballs entorn de problemàtiques mediambientals que imperen en l’actualitat, com ara l’escalfament global, el canvi climàtic, la contaminació o la desforestació, entre altres.

Es tracta d’una exposició disponible fins al 4 de setembre de 2022, comissariada per Vinz Feel Free i José Luis Pérez Pont, en la qual intervenen catorze artistes urbans: Onur, Xelon, Lidia Cao, Doa Oa, Nayra López, Reskate, Spencer Tunick, Vinz Feel Free, Barbiturikills, Will Coles, Biancoshock, Marina Capdevila, Deih i Li-Hill.

La segona exposició que cal tindre en el radar és ‘DULK. Procés Natural’. L’artista responsable de la falla municipal de 2022, Antonio Segura, presenta aquest projecte amb què reivindica la sensibilització climàtica i la defensa dels ecosistemes cada vegada més fràgils. Un recorregut expositiu que estarà al Centre del Carme fins al pròxim 8 de maig de 2022, per a oferir un univers de color amb una clara intenció reivindicativa.

Dins del calendari oficial del World Design Capital València 2022, el Centre del Carme presenta fins a l’1 de maig de 2022 l’exposició ‘Per què soc així?’, un projecte que pretén fer valdre els objectes, destacar la rellevància del disseny en la nostra societat, mitjançant l’exposició d’útils quotidians, com una cafetera, unes xancletes, un clip, un obridor i fins i tot un test d’antígens. Objectes amb què mostrar i demostrar el valor del disseny i com aquest és clau en el dia a dia de les persones.

Fins al 24 d’abril, últims dies per a visitar a la Sala Dormitori del Centre del Carme l’exposició de l’artista Pamen Pereira, ‘El final del somni’. Antic dormitori —durant segles— dels frares carmelites que van habitar el convent sobre el qual hui s’assenta el CCCC, l’espai expositiu mateix està en l’origen de la creació de les obres protagonistes de la mostra que van ser creades expressament per a aquest projecte.

‘Artistes i màquines. Diàlegs en el desenvolupament de l’art digital’ està disponible fins al pròxim 29 de maig a la Sala 1 i 2 del Centre del Carme. Una exposició que posa en relleu les relacions entre l’artista i la considerada com a màquina de reproducció moderna —aquell instrument que bé pot tindre forma d’ordinador, fotocopiadora i càmeres portàtils de vídeo—. Un viatge al passat que arriba en la forma del nostre present.

La proposta específica per a la participació infantil té lloc cada cap de setmana —dissabtes a les 18.00 hores i diumenges a partir de les 12.00 hores— des de febrer fins al mes de juliol amb CCCContes, una programació de contacontes que es vinculen amb les diverses exposicions que habiten els claustres i les sales del museu. La trobada perfecta per a introduir en el públic més jove la passió per l’art des de ben prompte. A més, ‘Espai de Telles’ convida els més menuts —entre 0 i 3 anys— a participar, sentir, observar, investigar, descobrir i formar part del procés dins d’un espai replet d’estímuls. Ací no hi ha instruccions, només la més absoluta imaginació i creativitat.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià