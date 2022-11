El CIJ de Torrent ofereix un programa d’activitats gratuïtes per a joves en aquestes vacances nadalenques

El termini d’inscripció per a aquests tallers s’obrirà el divendres 18 de novembre

El Centre d’Informació Juvenil ofereix una completa programació dirigida a joves d’entre 12 i 16 anys per a aquestes vacances de Nadal, del 26 al 30 de desembre, que inclou tallers de realitat augmentada i virtual, il·lustració, doblatge i ràdio, jocs de taula o maquillatge 3D i efectes especials.

El termini d’inscripció s’obrirà el divendres 18 de novembre i els tallers es desenvoluparan en horari de matí, de manera gratuïta, amb un límit de places segons l’ordre d’arribada. La inscripció pot realitzar-se presencialment en l’oficina del CIJ, en l’Edifici Metre, o virtualment a través de la pàgina web del Centre de Informacion Juvenil (https://torrentjove.com/).

ACÍ POTS CONSULTAR TOTA LA PROGRAMACIÓ:

Realitat augmentada i virtual amb cospaces

Aprèn a crear mons virtuals amb el poal de merge i perfecciona el maneig de softwares en línia que després podràs usar a casa i continuar amb tot l’après. El dia 26 de desembre de 10.00 h a 13:30h.



Il·lustració: personatges fantàstics

Per a participar en aquest taller no és requisit saber dibuixar, tan sols és necessari triar el personatge que vols crear i seguir les pautes del docent per a plasmar en el paper com t’agradaria al teu personatge favorit. El dia 27 de desembre de 10.00 a 13:00h.



Doblatge i ràdio

Si t’interessa fer els teus primers primers passos en el món del doblatge i la locució, apunta’t i aprèn a desenvolupar de forma molt divertida la teua capacitat d’interpretació, a col·locar la veu a controlar la respiració, a perdre la por escènica…. i tot això de la mà de Francesc Fenollosa, actor de doblatge. El dia 28 de desembre de 9.30 a 13:30h.



Jocs de taula

Aquest taller, orientat a amants de l’estratègia i la competició, ofereix a la joventut un divertit matí de jocs de taula com ‘L’illa prohibida’, ‘Els homes llop de Castronegro’. ‘Carcassone’, ‘Exist, la mansió sinistra’ o ‘Munchkin’. Perquè el desenvolupament dels jocs siga el més fluid possible, aquesta activitat comptarà amb dinamitzadors i dinamitzadores, que són experts en cadascun d’aquests jocs de taula. El dia 29 de desembre de 10.00 a 13:30h.



Maquillatge 3D i efectes especials

Juga amb els límits de la percepció visual i converteix-te en la sensació de les festes de disfresses creant il·lusions òptiques, gràcies al domini de tècniques relacionades amb el volum, les llums i les ombres. El dia 20 de desembre de 9.30 a 13:30h.