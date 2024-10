El Circuit RunCàncer arriba Burjassot, el diumenge 6 d’octubre, amb una marxa solidària de 4 Km

Aquest 2024, el circuit RunCàncer està celebrant el seu X aniversari i, al llarg dels dotze mesos de l’any, arribarà a més de 100 localitats valencianes, entre carreres i marxes 100% solidàries. Burjassot, com sempre, se suma a aquesta cita anual, esportiva i solidària de la mà de la Junta Local contra el Càncer de Burjassot i ja té data per a la seua marxa solidària: el diumenge 6 d’octubre.

Les inscripcions per a poder participar en aquesta marxa no competitiva i solidària estan obertes en la pàgina web de RunCàncer, i les persones que ho desitgen poden inscriure’s adquirint el dorsal 100% solidari, i imprescindible per a participar, que té un preu de 5 euros. També estan a la venda les samarretes tècniques i oficials del Circuit RunCáncer en el seu desé aniversari.

Amb un preu de 7 euros, es poden adquirir a Burjassot en el Forn El Dolcet (carretera de Llíria, 8); en La Merceria (Avinguda Ausiàs March, 19) i en Solete Detalles (C/ Rubert i Villó, 6). També es poden adquirir establint contacte amb la Junta Local Contra el Càncer de Burjassot que aprofitarà els dimecres de mercat ambulant ambulant per a muntar un punt de venda en la Plaça de l’Ajuntament, entre les 10 h i les 13 h, tant de dorsals i samarretes oficials, com d’una altra mena d’articles de la AECC.

La marxa solidària RunCàncer a Burjassot començarà a les 10 h, des de la Plaça d’Emili Castelar. Com és habitual, l’esdeveniment solidari compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Burjassot.