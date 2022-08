Aquest esdeveniment solidari inclourà una carrera de 5,2 km i una marxa no competitiva de 4 km pels carrers de la ciutat

Un any més Torrent acollirà la celebració de l’esdeveniment solidari RunCáncer 2022, organitzat per l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), i que inclourà una carrera de 5,2 km. i una marxa no competitiva de 4 km. Serà dissabte que ve 24 de setembre quan els veïns i veïnes de Torrent, així com de localitats pròximes, podran participar en aquest acte 100% solidari.

L’esdeveniment tindrà el seu inici en la Plaça Major, al costat de la Torre, i recorrerà els carrers de Torrent a partir de les 19.00 h, quan es done l’eixida a la carrera de 5,2 quilòmetres. Tot seguit donarà menjant una marxa no competitiva per un recorregut de 4 quilòmetres.

Els dorsals per a cadascun dels dos esdeveniments es poden adquirir a un preu de 5 euros, que seran destinats íntegrament a la investigació contra el càncer. Les inscripcions podran realitzar-se a través de la web oficial del circuit de carreres (https://runcancer.com/calendario-2022). Quant a la marxa no competitiva, també podran adquirir el dorsal en la Fundació Esportiva Municipal de Torrent, en els comerços torrentinos