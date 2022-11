Realitzaran activitats durant tot el curs 2022/2023

El club d’handbol d’Alcàsser celebra el seu 50 aniversari. Per a això, programaran activitats al llarg de tot el curs 2022/2023, que aniran anunciant a través de les seues xarxes socials. Entre les més destacades es troben una exposició commemorativa d’aquests 50 anys, la publicació d’un llibre amb la història del club o una trobada de totes les generacions i jugadors que han passat pel club.

I és que l’objectiu no és un altre que celebrar, al costat de tots els veïns i veïnes de la localitat, aquest número tan assenyalat, a més de posar en valor el treball realitzat.

L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, ha volgut felicitar el club per aquests 50 anys, i els ha agraït «la gran labor que realitzen al nostre poble, ja no només perquè fomenten l’esport entre la població, creant hàbits de vida saludable; sinó perquè comparteixen valors tan importants com el treball en equip i la companyonia».

Així, Zamora ha assegurat que «des de l’Ajuntament d’Alcàsser continuarem col·laborant i mostrant el nostre suport tant al club d’handbol, com a la resta de clubs i escoles esportives municipals».