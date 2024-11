El Col·legi d’Advocats d’Alzira obri una oficina a Guadassuar per assistir les persones damnificades per la DANA

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alzira obri en les intal·lacions de l’Ajuntament de Guadassuar una oficina d’ajuda a les persones damnificades per la DANA.

L’objectiu, assessorar en les tramitacions que siguen necessàries davant del consorci d’assegurances, sol·licitar ajudes públiques tant estatals com autonòmiques, així com qualsevol altra qüestió jurídica que puguen necessitar.

Tots els dies assistirà un advocat de l’ICAA per atendre les persones que ho necessiten, per la qual cosa l’oficina estarà oberta de dilluns a divendres en horari de 9:30 a 13:30. El degà del Col·legi, Agustín Ferrer, i els lletrats Álex Molla i María José Pascual s’han reunit amb Estruch per inaugurar aquesta oficina als baixos de l’Ajuntament.

Des de l’ICAA subratllen que l’assessorament jurídic gratuït està destinat únicament a particulars.

El servei es prestarà de forma continuada fins a desembre, moment en què acaba el termini de sol·licitud de les ajudes i s’avaluaran de nou les necessitats dels ajuntaments.

Recordem que aquesta iniciativa naix amb el suport de la Conselleria de Justícia en col·laboració amb els col·legis d’advocats d’Alzira, Sueca i València.