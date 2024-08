Paiporta recupera una tradició culinària històrica amb el Concurs del Guisat de Sant Roc.

Cuiners i cuineres celebren el patrimoni gastronòmic de Paiporta en un concurs inoblidable.

Este matí, Paiporta s’ha celebrat la primera edició del Concurs del Guisat de Sant Roc, un esdeveniment organitzat per l’Associació Cultural La Nostra i la Capitania de Moros i Cristians, amb el suport de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament. Este certamen ha marcat una fita en la recuperació de la tradició del guisat de Sant Roc, una de les receptes més emblemàtiques de la nostra comunitat.

Cuiners i cuineres de totes les edats s’han reunit per a preparar este deliciós guisat tradicional, demostrant el profund arrelament d’este costum en la nostra cultura. La regidora de Cultura, Esther Torrijos, ha destacat la importància d’estes iniciatives per a enfortir el nostre patrimoni gastronòmic i cultural. “Este concurs ens permet recuperar les nostres tradicions culinàries i, per això, l’Ajuntament continuarà donant suport a estes iniciatives que celebren la nostra identitat cultural”, afirma Torrijos.

L’Ajuntament ha col·laborat activament en la logística del concurs, assegurant que tot es desenrotllara de manera fluida i organitzada, mentre que la Capitania s’ha encarregat de l’organització i dels premis que han anat units a una dotació econòmica simbòlica, fent que l’esdeveniment fora una celebració memorable per a tots.

En les xarxes socials del consistori i també en la seua pàgina web es pot trobar la recepta que servirà perquè aquelles persones que ho desitgen puguen aprendre a elaborar esta recepta de cara al Concurs de l’any que ve.