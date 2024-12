El Consell aprova la concessió directa d’ajudes urgents a les comunitats de regants afectades per la riuada

El Consell aprova la concessió directa d’ajudes urgents a les comunitats de regants i altres entitats de reg afectades per la riuada per import de 20 milions d’euros

El fort temporal de vent i pluges ha ocasionat importants danys en séquies, canonades de transport i xarxes de distribució de reg localitzat

L’estimació del territori afectat supera les 50.000 hectàrees



La pèrdua d’infraestructures hidràuliques que possibiliten el reg posa en greu perill la pervivència dels cultius

El Consell ha aprovat el decret que regula el procediment per a la concessió directa d’ajudes a les comunitats de regants i altres entitats de reg que hagen patit danys en les seues infraestructures de regadiu a conseqüència del temporal de vent i pluges esdevingut en la Comunitat Valenciana el passat 29 d’octubre de 2024.

El fort temporal derivat de la riuada ha ocasionat importants danys a les infraestructures de regadiu, principalment séquies, canonades de transport i xarxes de distribució de reg localitzat.

Els arrossegaments en rius i barrancs han destrossat nombrosos camins, s’han produït acumulacions de sediments que han reblit quilòmetres de séquies i hi ha hagut inundacions en capçals de reg, en basses, depòsits i centres de transformació, entre altres.

Els danys produïts en les infraestructures de reg fora de les explotacions agràries ronden els 100 milions d’euros i el territori afectat supera les 50.000 hectàrees. A més, la pèrdua d’infraestructures hidràuliques posa en greu perill la pervivència dels cultius, per la qual cosa resulta necessari dur a terme les actuacions precises per a recuperar-les al més prompte possible.

L’import global màxim de les ajudes a concedir derivades d’aquest decret ascendeix a 20.000.000 euros amb càrrec a fons propis de la Generalitat per a l’exercici pressupostari 2025.

L’import de l’ajuda per a cada entitat beneficiària serà del 100% del pressupost fins a un màxim de 100.001 euros, sempre que hi haja disponibilitat pressupostària.

Les ajudes es concediran per a totes aquelles despeses, fins i tot els ja realitzats, atesos per les entitats de reg, amb el lliurament de les factures que acrediten la despesa que han hagut d’atendre de manera inajornable entitats que representen a milers de regants que han d’atendre amb urgència els seus camps.

Són subvencionables les despeses de reparació de les infraestructures de regadiu danyades situades en algun dels municipis afectats pel temporal, realitzats a partir del 29 d’octubre de 2024. Es limitaran als danys que no estiguen coberts per l’assegurança. No seran subvencionables les actuacions a l’interior de la parcel·la, ni les sol·licitades per les persones agricultores a títol individual.

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes des de la publicació del decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.