La pujada salarial es farà efectiva en la nòmina del personal públic de la Generalitat de setembre.

Aquest increment és conseqüència de l’Acord marc per a una Administració del Segle XXI, signat a l’octubre de 2022 per l’Executiu central i els sindicats majoritaris en la funció pública, on figura el marc pluriennal d’increment retributiu per al personal al servei de les administracions públiques entre 2022 i 2024.

Així mateix, el decret llei estableix que, si la suma de la variació de l’IPC harmonitzat (IPCA) dels anys 2022, 2023 i 2024 supera l’increment retributiu fix acumulat del mateix període, s’aplicarà un increment retributiu addicional i consolidable del 0,5% també amb efectes des de l’1 de gener de 2024.

De l’acord marc subscrit a nivell estatal s’han derivat fins ara les següents mesures: d’una banda, en 2022 es va aconseguir una pujada del 3,5% i, per un altre, durant 2023 es va aplicar una pujada del 2,5%, a la qual es van sumar altres dos increments, un del 0,5% per a compensar els efectes de la inflació i un altre addicional del 0,5% per la pujada del PIB nominal.