El Consell aprova la pròrroga dels pressupostos d’enguany per al 2025

El ple del Consell ha aprovat este dilluns el decret que estableix i regula els criteris d’aplicació de la pròrroga automàtica dels pressupostos de la Generalitat del 2024 des de l’1 de gener del 2025 fins a la publicació i entrada en vigor de la llei de pressupostos de la Generalitat per al 2025.

Susana Camarero s’ha pronunciat en estos termes durant la roda de premsa posterior als plens ordinari i extraordinari del Consell.

Susana Camarero ha al·ludit en este punt a la necessitat que s’aprove de manera immediata per part de l’Executiu central una injecció de 3.000 milions d’euros a través del Fons de Liquiditat Autonòmic (*FLA), tal com el *president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha tornat a sol·licitar este dilluns al president del Govern, Pedro Sánchez.

La portaveu del Consell ha subratllat en este sentit que és la primera vegada en 12 anys que no s’ha aprovat el *FLA extraordinari el mes de desembre i ha assenyalat que la mobilització d’estos fons resulta “imprescindible” per a no portar a la Generalitat al “col·lapse”

A més, entre altres assumptes El Consell ha declarat la urgència en la tramitació del projecte decret de simplificació administrativa i transformació digital, que repon a la urgent necessitat de modernitzar, simplificar i agilitzar el funcionament de l’administració pública.

El ple del Consell també ha acordat ampliar fins al 31 de gener pròxim la gratuïtat per als joves del transport públic que depén de la Generalitat. La mesura afecta prop de mig milió de persones joves usuàries del Tram d’Alacant, el de Castelló, Metrovalència, Metrobús i autobusos

Altres assumptes que s’han tratat han sigut la tramitació del contracte administratiu de redacció de projecte i execució de les obres del Campus Battery a Sagunt., la autorització d’un contracte per a la gestió integral dels centres Dona 24 hores de la Comunitat Valenciana (situats a Alacant, Castelló i València) i dels centres Dona 14 hores de Dénia, Torrevieja i Elda i Elx amb un valor estimat de 43,6 milions d’euros, i l’aprovació del decret llei de millora de la fiscalitat verda