El Consell atorga l’Alta Distinció de la Generalitat a la historiadora de la cultura i la llengua valencianes María Desamparados Cabanes

El Ple del Consell ha concedit l’Alta Distinció de la Generalitat i la Gran Creu de l’Orde de Jaume I el Conqueridor a la historiadora María Desamparados Cabanes Pecourt per les seues investigacions sobre la cultura i la llengua valenciana.

Amb la Distinció de la Generalitat s’ha premiat als serveis d’extinció d’incendis, emergències, seguretat i protecció civil que van participar en l’extinció de l’incendi en el barri de Campanar, especialment a Julián García Antón, conserge de l’edifici.

El Premi de les Lletres de la Generalitat ha sigut per al novel·lista Ferran Torrent i Llorca; la Distinció Joan Lluís Vives de la Generalitat a l’aportació valenciana a la construcció d’Europa s’ha concedit a l’exdiputat del Parlament Europeu José Manuel García-Margallo i Marfil, i el guardó Ambaixador de la Comunitat València, al reboster Paco Torreblanca García.

La Distinció al Mèrit Cultural ha recaigut en el director del Museu Nacional del Prado, Miguel Falomir Faus; la productora de cinema María Zamora Morcillo; l’Associació Arrels del Regne de València i, a títol pòstum, en Gustavo Pascual Falcó, autor del pasdoble ‘Paquito el Chocolatero’.

En el Mèrit Esportiu s’ha reconegut als medallistes olímpics i paraolímpics valencians en els Jocs de París 2024 i al València Club d’Hoquei. El Mèrit Científic ha sigut per a l’investigador de Ciències de la Terra Luis Guanter Palomar.

La Distinció per accions a favor de la igualtat i per a una societat inclusiva ha sigut per a l’associació Afanias de Castelló, de famílies de persones amb discapacitat intel·lectual, i per a la Federació de Famílies Nombroses de la Comunitat Valenciana.