El Consell contracta d’emergència serveis, subministraments i obres en centres de salut del departament València-La Fe

El Consell ha aprovat la declaració d’emergència per a la contractació de serveis, subministraments i obres per un import superior als 2,2 milions d’euros amb l’objectiu de reparar els danys ocasionats per les inundacions en diversos centres sanitaris del departament de salut València-La Fe.

Danys ocasionats

Les inundacions van causar importants danys en els centres de salut de Catarroja, Massanassa, Beniparrell i Albal, afectant:

Infraestructures : cobertes, tancaments, revestiments, urbanització exterior i instal·lacions.

: cobertes, tancaments, revestiments, urbanització exterior i instal·lacions. Equipament i mobiliari : mobiliari clínic i general, equipament mèdic, productes sanitaris i no sanitaris.

: mobiliari clínic i general, equipament mèdic, productes sanitaris i no sanitaris. Tecnologies de la informació i comunicació: infraestructura de cablejat i sistemes de dades.

Tipus de contractacions

Serveis: Unitats mòbils.

Reforços de neteja i seguretat. Subministraments: Gasos medicinals.

Neveres per a vacunes.

Mobiliari general i clínic. Obres: Migració de cablejat de dades.

Reconstrucció de centres, instal·lacions i ascensors.

Aquesta actuació d’emergència busca garantir la funcionalitat dels centres sanitaris afectats i restablir amb rapidesa els serveis assistencials per a la ciutadania.