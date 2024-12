El Consell destina un milió d’euros en ajudes urgents a entitats socials afectades per la DANA

La Vicepresidència Primera i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ha aprovat un decret per a concedir ajudes urgents a les entitats del tercer sector afectades pels danys causats pel temporal del 29 d’octubre de 2024 a la Comunitat Valenciana.

Suport a entitats socials afectades

Aquestes ajudes, que sumen un total d’1.000.000 d’euros, tenen com a objectiu garantir la reparació d’infraestructures i la reposició d’equipament necessaris per a reactivar les activitats d’aquestes entitats, essencials per a l’atenció de col·lectius vulnerables com persones majors, infància, dependents, persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social.

Cada entitat podrà rebre un màxim de 20.000 euros, la qual cosa permetrà abordar les necessitats més urgents i evitar una interrupció prolongada dels serveis que presten.

Importància del tercer sector

El tercer sector juga un paper fonamental en la cohesió social i l’atenció a col·lectius vulnerables, especialment en situacions de crisi com la provocada per la DANA de l’octubre passat. Les ajudes beneficiaran més de 50 entitats socials amb centres registrats en la Direcció General d’Inclusió i Cooperació, que han patit greus danys en infraestructures que, en molts casos, han quedat inhabitables.

Garantir la continuïtat dels serveis

Amb aquestes mesures, el Consell busca assegurar la continuïtat de les activitats d’aquestes entitats i evitar l’afectació prolongada als col·lectius que depenen de la seua ajuda.

Segons la Vicepresidència Primera, aquest primer paquet d’ajudes és només una part de les accions previstes per a recolzar els sectors més afectats per la catàstrofe i contribuir a la recuperació del teixit social en les zones més damnificades.