El President del Consell ha mantingut una reunió amb especialistes de diferents àmbits per tal de realitzar un balanç de l’evolució del Covid 19 a la Comunitat Valenciana. D’entre les persones que han participat en la reunió celebrada este dimecres, es troben la subdirectora general d’Epidemiologia de la Conselleria de Sanitat, Hermelinda Vanaclocha; el catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de València, Joan Romero; el subdirector general d’Avaluació de la Gestió Assistencial de la Conselleria de Sanitat, Ramón Limón; i el catedràtic de Psiquiatria de la Universitat de València, Rafa Tabarés.

Ximo Puig ha valorat la importància de no abaixar la guàrdia davant el virus del covid, i més en una època en la qual pot ser confós amb el virus de la grip. Per aquest motiu, el president de la generalitat indica la necessitat de seguir utilitzant la mascareta davant el mínim símptoma i, així mateix, en llocs tancats i davant de persones vulnerables.

A més a més, Puig indica que existeixen variants del virus del covid, i no hem d’oblidar la realitat existent en estos moments, donat que el virus no ha desaparegut. D’altra banda, el president de la Generalitat indica que en la Comunitat Valenciana, hi ha un alt nombre de ciutadans immunitzats, però no obstant recorda que s’ha de mantindre la prudència per tal de que la situació es mantinga estable.

Cal recordar que este dilluns, la Comunitat ha iniciat el període de vacunació doble per als virus de la covid i de la grip per a persones majors de 60 anys.