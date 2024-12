El Consell Escolar de Carcaixent demana retirar la consulta lingüística de la Llei Rovira

El Consell Escolar Municipal de Carcaixent va aprovar ahir a la nit, amb 11 vots a favor i 4 abstencions, sol·licitar a la Conselleria d’Educació la retirada del Projecte d’ordre de consulta per a triar la llengua base previst a partir del curs 2025-2026.

Aquesta proposta, inclosa en la coneguda com Llei Rovira, està en fase de consulta pública després de ser anunciada al DOGV el passat 20 de novembre.

El Consell es va reunir de manera urgent i extraordinària a sol·licitud d’un terç dels membres, donada la preocupació que ha suscitat l’anomenada Llei Rovira en la comunitat educativa local.

El Consell Escolar Municipal considera que tant l’esmentada Orde com la pròpia Llei 1/2024, fomenten divisions innecessàries entre els estudiants, les famílies i la comunitat educativa i no garanteixen que l’alumnat valencià acabe en la seua escolarització dominant les dues llengües oficials, tal com preveu l’Estatut d’Autonomia.

Així, lluny de fomentar la igualtat d’oportunitats, objectiu de l’educació, la nova Llei generarà segregació educativa i social.

La llei tampoc compleix el mandat estatutari de defensar i promocionar el valencià, recollit també en la Constitució Espanyola on diu, literalment: “La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció».

A banda d’estar en contra de l’esperit segregador de la llei, el Consell Escolar Municipal de Carcaixent considera que té defectes de forma i que genera moltes incerteses. Per exemple, no s’assegura, ni a les zones de predomini lingüístic castellà ni a les zones de predomini lingüístic valencià, el compliment de la llibertat d’elecció; es produeix una absoluta desprotecció en cas d’errada a l’hora d’emplenar els ítems; i no conté les garanties democràtiques de processos de participació, deliberació i decisió individuals que són vinculants, ja que no existeixen òrgans de supervisió.

L’esmentada llei, en cas d’aplicar-se, generarà problemes organitzatius i pedagògics en els centres, molt especialment pel que fa a l’alumnat amb necessitats educatives especials, en centres d’una sola línia o en tot allò relatiu al programa Xarxa Llibres.

En resum el Consell Escolar Municipal pensa que aquesta llei és innecessària i que portarà problemes on no n’hi ha a hores d’ara. D’altra banda, reivindica la protecció necessària de la llengua minoritzada, el valencià, i denuncia que aquesta llei és un atac directe a la igualtat d’oportunitats, la integració i la llengua pròpia.