El Consell ha abonat ja 210 milions d’euros en ajudes directes per la DANA

El Consell ha concedit ajudes directes per un total de 210 milions d’euros, que representen el 24,5 % dels 855 milions compromesos per pal·liar els efectes de la DANA.

Entre aquestes ajudes, destaca la tramitació del 50 % dels 200 milions destinats a béns de primera necessitat, el 100 % de les més de 13.000 sol·licituds per a autònoms i més del 50 % per a empreses amb treballadors. També s’han atorgat 9 milions en ajudes al lloguer i 7 milions per a 35 municipis afectats.

L’esforç del Consell ha permés que 125 centres socials, 115 centres educatius amb 48.000 estudiants i 57 centres sanitaris hagen recuperat la seua activitat, a més de reobrir 18 carreteres i netejar 767 vials obstruïts. S’han reparat també 123 depuradores i col·lectors, garantint gran part dels 1,7 milions de desplaçaments diaris a València i l’àrea metropolitana.

En un altre ordre de coses, el Consell ha aprovat el decret llei de mesures urbanístiques urgents per a facilitar les tasques de reconstrucció després de la riuada.

D’altra banda, el Consell ha aprovat la declaració d’urgència en la tramitació de l’avantprojecte de Llei per a la millora de la Renda Valenciana d’Inclusió. La nova llei promou que les persones beneficiàries puguen percebre la Renda mentre desenvolupen activitats laborals, incorpora incentius a l’ocupació i redueix els tràmits burocràtics.

Així mateix, el Consell ha aprovat ajudes urgents d’un milió d’euros per al tercer sector d’acció social, amb un límit de 20.000 euros per entitat, per reparar infraestructures i reposar equipaments afectats pel temporal del 29 d’octubre. Un suport que garantirà la reactivació d’activitats en més de 50 centres.

Finalment, el Consell destinarà més de 32 milions d’euros a ajudes per al personal del sector de l’automoció afectat per suspensions de contracte, entre d’altres mesures com la reposició del subministrament elèctric en les vivendes afectades per la DANA, la contractació d’emergència de l’aplicació Localitza vehicle, l’aprovació de 2.000 places d’Oferta Pública d’Ocupació per al personal gestionat per la Conselleria de Sanitat o la incorporació d’unitats de la Generalitat al sistema de seguiment de casos de violència de gènere del Ministeri.