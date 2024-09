El Consell organitza el sistema sanitari valencià per garantir un accés equitatiu a les prestacions assistencials.

Aprovat un nou avantprojecte de Llei del Voluntariat i ajudes extraordinàries a l’agricultura per valor de 17 milions d’euros.

El Consell ha aprovat el nou decret que organitza el sistema sanitari valencià en agrupacions sanitàries interdepartamentals. L’objectiu, garantir l’accés equitatiu de tota la ciutadania a les prestacions assistencials del sistema públic valencià independentment del lloc de residència.

El decret es basa en tres pilars fonamentals. En primer lloc, estableix la cartera de serveis o especialitats que ha de tindre cada departament. En segon lloc, defineix com ha de ser atés el pacient, en quin hospital i quin itinerari ha de seguir en funció de la seua patologia per garantir la seua continuïtat assistencial. I, per últim, regula l’estructura dels equips directius d’aquestes agrupacions sanitàries.

D’altra banda, el Consell ha aprovat l’avantprojecte de Llei del Voluntariat de la Comunitat Valenciana, una nova norma que substituirà la llei vigent de 2001. A través de la nova norma, es crearà per primera vegada una targeta que reconega la dedicació de les persones voluntàries i s’acreditaran els coneixements i les habilitats desenvolupades durant el voluntariat per poder incorporar-les al currículum professional.

Així, la nova llei permetrà que, a partir dels 12 anys i amb autorització expressa, es puga participar en accions de voluntariat sempre que no afecten les necessitats formatives o suposen un perill per a la integritat.

El Consell ha aprovat també un decret que regula la línia específica del Fons de Cooperació Municipal contra el despoblament, amb l’objectiu que els municipis que accedisquen siguen realment aquells que més ho necessiten. Així mateix, s’inclouen les diputacions de les tres províncies com a entitats locals perquè puguen participar en aquesta línia específica d’ajudes.

Finalment, el Consell ha aprovat el decret ja anunciat pel president de la Generalitat, Carlos Mazón, d’establiment d’ajudes extraordinàries a l’agricultura i la ramaderia per valor de 17 milions d’euros, amb l’objectiu de pal·liar les conseqüències de la sequera i de la Guerra d’Ucraïna.