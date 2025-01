El Consell valida la contractació d’emergència per a la retirada d’estris dels Labora Formació de Picanya i Aldaia

El Consell ha aprovat la contractació d’emergència per a la neteja i retirada d’estris en els centres Labora Formació de Picanya i Aldaia, que van patir importants desperfectes a conseqüència de la riuada del 29 d’octubre de 2024.

Així ho reflectixen els informes emesos pel Servei d’Arquitectura i Infraestructures de Labora.

Davant la situació d’emergència derivada dels danys ocasionats per la riuada, el Consell ha adoptat mesures urgents per a restaurar la normalitat en els centres afectats i garantir la continuïtat dels serveis públics.

L’import total del contracte per a aquestes tasques és de 27.225 euros, IVA inclòs, amb un termini estimat d’execució de dos mesos. Aquesta contractació es fa necessària ja que Labora no disposa de personal qualificat per a la neteja ni dels equips especialitzats i materials per atendre aquesta emergència de manera immediata.

A més d’aquestes tasques, el Consell també ha validat la contractació d’emergència per al subministrament d’onze adaptadors d’alimentació per a portàtils en el centre de Picanya, per a reparar els danys ocasionats per la riuada. Aquest contracte té un valor de 622,91 euros, IVA inclòs.

Amb aquestes actuacions, es busca garantir la ràpida recuperació dels serveis en els centres afectats, assegurant-se que Labora pugui continuar oferint els serveis de formació a la ciutadania.