El conseller d’Agricultura, Miguel Barrachina, visita Alzira

El conseller d’Agricultura, Miguel Barrachina, ha estat a Alzira junt a la directora general de l’Aigua, Sabina Goretti, per visitar el pont de Xàtiva i el barranc de la Casella i parlar dels projectes en marxa per minimitzar el risc d’inundacions a la ciutat.

El conseller i la directora general s’han compromés a fer el seguiment de tots els passos del projecte perquè no es perden els cinc milions d’euros pressupostats.

El projecte del pont de Xàtiva, que és competència de la Direcció General de l’Aigua de la Conselleria, està en fase de redacció. A continuació, ha de passar els tràmits d’exposició pública i licitació, que duraran aproximadament sis mesos. Per últim, es preveu una duració estimada d’un any per a l’execució de l’obra, que estaria acabada a mitjans del 2026.

També s’ha visitat el canal interceptor de Les Basses, infraestructura que, a menor escala, ajuda també a disminuir el risc d’inundacions a nivell local. Domínguez assenyala que, a més de desviar la direcció de l’aigua del Barranc de Barxeta perquè entre en sentit favorable al Xúquer, així com l’elevació del Pont de Xàtiva, caldria estendre les actuacions més enllà.

També estiguieren presents a la visita l’alcaldessa de Carcaixent, Carolina Almiñana; representants de l’Associació empresarial i l’EGM del P.I. Partida Materna i representants de les associacions de veïns dels barris afectats. Des de l’Ajuntament d’Alzira, se li ha fet entrega al conseller d’Agricultura d’una memòria amb els danys