Confirmació de l’Ampliació Definitiva del Consultori Auxiliar de El Vedat

Coordinació entre Administracions per a Millorar l’Atenció Sanitària a Torrent

El Conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha confirmat la ampliació definitiva del Consultori Auxiliar de El Vedat durant una visita institucional a Torrent. Gómez, acompanyat per l’alcaldessa Amparo Folgado i el regidor de Sanitat, Santiago Calatayud, ha destacat la importància d’aquesta inversió per millorar l’atenció sanitària dels més de 10.000 veïns de la zona.

Després de valorar diverses opcions, s’ha determinat que l’emplaçament actual del consultori és el més adequat per a l’ampliació. Gómez ha assegurat que la ubicació és central i ben connectada, facilitant l’accés dels pacients. Ha afegit que es prioritzarà la rapidesa en la tramitació dels tràmits per fer realitat la obra.

L’alcaldessa Folgado ha expressat la seva satisfacció amb l’anunci, recordant que l’ampliació del consultori era una demanda històrica dels veïns. Ha destacat que, tot i que en el passat es va optar per solucions provisionals amb mòduls prefabricats, aquest projecte representava un pas important cap a una infraestructura definitiva i moderna.

L’Ajuntament de Torrent i la Conselleria de Sanitat treballaran de manera coordinada per a l’execució de les obres, que seran formalitzades mitjançant un conveni en les properes setmanes. La jornada ha començat amb una reunió de treball on es van discutir els detalls del projecte, i el conseller Gómez va signar en el llibre d’honor de la ciutat. L’alcaldessa ha agraït al conseller la seva sensibilitat amb les necessitats dels veïns, destacant la importància de la col·laboració entre administracions per aconseguir resultats positius per a Torrent.