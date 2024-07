El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, presenta hui la nova campanya de conscienciació per a previndre ofegaments en zones de bany.

Aquesta iniciativa subratlla la importància de vigilar constantment els menors i assegurar que els adults es banyen sempre acompanyats, per poder actuar ràpidament en cas d’accident. Gómez ha elogiat el treball dels professionals del Servei d’Emergències, que han salvat la vida de 21 banyistes en els últims dos mesos a la Comunitat Valenciana.

Amb els lemes ‘No hi ha bany segur sense companyia’ i *No hi ha bany segur sense vigilància’, la campanya destaca que un descuit de només 40 segons pot provocar un ofegament.

Els consells inclouen evitar conductes de risc, triar llocs segurs per al bany i seguir les indicacions dels serveis de socorrisme. La Conselleria de Sanitat insisteix en la necessitat de previndre accidents, especialment en menors de quatre anys, i de mantindre la vigilància contínua.

La campanya, que es difondrà durant l’estiu en xarxes socials, mitjans de comunicació i transports públics, també inclou materials informatius en centres sanitaris. Gómez reitera que actuar ràpidament amb maniobres de reanimació fins a l’arribada dels serveis d’emergència és clau per a la supervivència.