El Conservatori Municipal José Iturbi entra en el programa Erasmus+ amb el projecte “I tour by Europe”

L’objectiu principal de la iniciativa és revitalitzar l’ensenyament musical mitjançant la integració de metodologies diferents i repertori nou

El Conservatori participa en un projecte específic, que comença este mes d’octubre, i que es prolongarà fins a desembre de 2025

Es preveu l’intercanvi amb centres d’Alemanya, Bèlgica, Itàlia i Lituània entre altres països, per tal de desenvolupar futurs projectes dirigits específicament a l’alumnat del centre

El Conservatori Municipal José Iturbi entra en el programa Erasmus+. Sota el lema “I tour by Europe”, el centre de formació musical ha presentat el seu programa d’activitats Erasmus, amb l’objectiu principal de revitalitzar l’ensenyament musical mitjançant la integració de metodologies diferents i repertori nou.

Entre les finalitats que perseguix esta iniciativa està també la difusió de professions relacionades amb la música (segons les necessitats actuals de la societat); i promoure una educació musical inclusiva, amb futurs músics capaços de transformar l’entorn social a través del poder unificador de la música. En definitiva, que l’alumnat del Conservatori no sols siga millor com a músic, sinó també persones més preparades per a contribuir positivament en la societat.

La Junta de Govern Local va aprovar el mes de juliol passat la participació de l’Iturbi en el Programa Erasmus+, concretament en el projecte denominat “Intervenció d’espais urbans per a la transformació social i educativa (SECUI)”. El finançament total del projecte ascendix a 60.000,00 euros, tal com s’estipula en l’acord de subvenció, i per a l’Ajuntament de València l’import assignat d’este total és de 12.680 euros.

Com a primera experiència de la seua presència en Erasmus+, el Conservatori participa en un projecte específic, que comença este mes d’octubre, i que es prolongarà fins a desembre de 2025, titulat I tour by Europe (I-tur-by).

I tour by Europe

En este context, es preveu que el professorat del conservatori realitzarà visites a centres educatius musicals i participarà en cursos de pedagogia musical de països de la UE. I, així mateix, també es rebrà en el conservatori municipal experts d’altres països europeus. Tot això permetrà estrényer vincles amb professionals de la música actius a Alemanya, Bèlgica, Itàlia i Lituània entre altres, a fi de desenvoluplar futurs projectes dirigits específicament a l’alumnat del centre.

El programa Erasmus+ perseguix impulsar la innovació i a enfortir la identitat europea i la ciutadania activa. Per això, es configura com a instrument clau per al desenvolupament d’un espai europeu d’educació” i per a donar suport a la cooperació estratègica europea en el camp de l’educació i la formació, amb les corresponents agendes sectorials. L’Ajuntament de València reforça amb este projecte la voluntat d’impuls a l’educació musical a la ciutat i, especialment, del Conservatori Municipal José Iturbi.