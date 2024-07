La regidora de Recursos Tècnics, Julia Climent, ha assegurat que esta inversió “permetrà fer un salt important tant quantitatiu com qualitatiu i podrem arribar a més barris de la ciutat”

Esta actuació es realitza sota criteris de sostenibilitat i amb implantació de noves tecnologies de menor consum energètic i alt valor estètic

La regidora de Recursos Tècnics, Julia Climent, ha informat que “el govern de Catalá triplicarà la il·luminació durant el pròxim Nadal. És a dir, invertirà 1,17 milions d’euros enfront dels 387.648 euros de l’últim Nadal de l’anterior govern”.

En este sentit, Climent ha afirmat que “València vol estar entre les ciutats espanyoles amb millor decoració i llum de Nadal. Per això, el nostre objectiu és impulsar tots els eixos comercials la vegada que es podrà arribar a més barris. Millorant la il·luminació i decoració Nadalenca de tota la ciutat”.

Així, l’Ajuntament ha adjudicat, este dijous, a través de la mesa de contractació, a una empresa valenciana el contracte per als pròxims tres anys de la il·luminació de Nadal i un reforç per a les festes de Falles.

D’esta manera, la regidora ha explicat que s’invertirà cada Nadal “un total d’1.174.152 euros, d’ells 60.000 euros per al reforç de Falles. Això suposa el triple del que va invertir l’anterior govern municipal l’any 2022 la partida del qual va ser de 387.648 euros. En total l’adjudicació del contracte que ja es troba en la plataforma de contractació és per 3,5 milions d’euros per als tres anys. Així no caldrà apurar en la contractació”.

Per al govern de Catalá era una prioritat millorar la il·luminació en les festes de Nadal

La tercera tinenta d’alcalde i regidora de Servicis Centrals i Personal, Julia Climent, ha assenyalat que “per al govern de Catalá era una prioritat millorar la il·luminació en les festes de Nadal. Que ha sigut una de les assignatures pendents dels anteriors governs. Amb esta actuació podrem arribar a més barris i zones de la ciutat, ja que es fa un salt tant qualitatiu i quantitatiu en la il·luminació de Nadal triplicant per tres la inversió per a enguany”.

“Amb esta actuació – ha afegit Climent – pretenem que la ciutat mostre la millor cara. La millor il·luminació durant Nadal i que a més contribuïm així també al suport del comerç local”.

El contracte té per objecte la instal·lació d’una il·luminació ornamental d’acord amb la rellevància de la ciutat de València. “Amb l’objectiu de generar emoció i il·lusió en els veïns i turistes, contribuint a la revitalització de la ciutat i del seu comerç local de proximitat durant les festes de Nadal. Es pretén, en definitiva, crear una atmosfera nocturna agradable per a gaudir més encara de Nadal a la nostra ciutat”, ha subratllat Climent.

Per això, aquest contracte pot “emmarcar-se també entre les actuacions que es desenvolupen des de l’Ajuntament en l’àmbit de la promoció, dinamització, foment i desenvolupament del petit i mitjà comerç, així com del foment del turisme de la ciutat”, ha explicat la regidora.

L’important increment de pressupost respecte de contractes anteriors ha destacat Climent “permetrà arribar a tots els barris. Ampliant el nombre de carrers i zones amb il·luminació ornamental. Incloses totes i cadascuna de les pedanies de la ciutat que també veuran incrementada la seua decoració de Nadal; així mateix, permetrà incorporar elements decoratius de major qualitat i originalitat”.

“El nou contracte suposarà, en definitiva, un gran salt qualitatiu i quantitatiu en la il·luminació i decoració de Nadal de la ciutat. Sempre sota criteris de sostenibilitat i amb implantació de noves tecnologies de menor consum energètic i alt valor estètic”, ha conclòs l’edila.