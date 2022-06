El Consorci de Bombers de València ha celebrat a Paterna una jornada preparatòria sobre la campanya forestal 2022, que ha reunit al voltant de 40 operatius del Consorci involucrats en l’extinció d’incendis forestals, així com d’altres entitats com ara el Consorci de Bombers d’Alacant i la Unitat Militar d’Emergències. L’encontre ha tingut lloc a les instal·lacions d’ASIVALCO al polígon Font del Jarro de Paterna.

Com cada any, excepte pel període de pandèmia, el Consorci du a terme aquest tipus de jornades, en la que hi participen els comandaments del CPBV, des d’oficials, a sergents, tècnics forestals, caps de parc, tècnics i coordinadors forestals i en aquesta ocasió el SERTIC, i que tenen lloc prèviament a l’inici de la campanya forestal.

Durant la jornada, s’hi ha analitzat les dades de campanyes anteriors i s’hi han abordat els reptes de futur com és la incorporació de les brigades forestals al Consorci i donar compte de tot el treball que s’hi està desenvolupant per a implementar millores en el PEIF, Pla Especial d’Incendis Forestals, de la Generalitat Valenciana.

Un procés en què s’hi estan tractant d’aplicar les recomanacions emeses pel CLIF, el Comité de Lluita contra Incendis Forestals, d`àmbit nacional. Una estimació de la previsió meteorològica que és presenta a l’estiu i les línies d’evolució de la unitat forestal.

A més a més, amb l’objectiu de compartir experiències entre els diversos cossos de bombers, s’hi han abordat les intervencions més significatives del 2021, tant a l’àmbit dels incendis forestals com d’altra tipologia, amb l’ànim de fomentar les lliçons apreses entre l’escala de comandaments i d’altres agències.

Així, s’hi ha analitzat el cas de l’incendi de vegetació de Polinyà de Xúquer on es va produir una situació d’atrapament, i s’hi han estudiat també altres tipus d’emergències que han tingut com escenari les províncies d’Alacant i Castelló, com ara l’incendi forestal de Beneixama i l’enfonsament d’un edifici a Peñíscola l’any passat, on també personal de la UREC del CPBV hi va donar suport al dispositiu del consorci castellonenc.