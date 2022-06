El Consorci de Bombers de València es prepara per a la campanya forestal amb més de mil efectius

El Consorci Provincial de Bombers de València comptarà amb més de mil efectius per a la seua campanya estival contra incendis forestals. Concretament, aquest dispositiu està integrat per 697 bombers professionals, 147 bombers voluntaris, 380 Brigadistes Forestals del Consorci i 26 unitats de Bombers Forestals de Generalitat. Esta és la primera campanya forestal en la qual les Brigades Forestals ja estan integrades al si del Consorci Provincial de Bombers de València i baix la seua gestió directa.

Segons la presidenta del Consorci de Bombers, Maria Josep Amigó, gràcies a esta integració “el Consorci ha assolit un model pioner a l’Estat espanyol en sumar la prevenció a l’extinció”. I és que a banda d’estar operatives durant tota la campanya d’incendis forestals, cal recordar que les brigades estan durant tot l’any duent a terme treballs silvícoles per a reduir el risc a les zones d’interfase urbana-forestal.

Quant als mitjans materials per a la present campanya d’incendis forestals, el Consorci compta amb un total 140 vehicles, amb 52 vehicles autobomba, vehicles de transport de personal i càrrega i vehicles de comandament, així com una Unitat Mòbil de Comunicacions (UMC) amb funció de Lloc de Comandament Avançat (PMA), un vehicle que incorpora les últimes tecnologies en comunicacions i informàtica. Així mateix el Consorci també coordina les 27 autobombes forestals i els 10 mitjans aeris de la Generalitat per a la província de València.

D’altra banda, en aquells casos en què la Generalitat decrete Alerta 3 per risc d’Incendis Forestals, el Consorci té previst activar un dispositiu especial de Reforç Forestal de bombers professionals i bombers voluntaris per a eixos moments de màxim risc de la campanya.

Durant la passada campanya forestal de l’any 2021, el Consorci Provincial de Bombers de València va intervenir en un total de 1162 serveis d’incendis de vegetació rurals i forestals, comptabilitzats des del 15 de juny fins al 30 de setembre.

La campanya del 2022 es preveu complicada, ja que tot i que la primavera ha sigut molt plujosa, especialment a març i abril, els mesos de maig i juny han estat marcats per temperatures anòmalament altes, i fins i tot una primerenca ona de calor més pròpia d’un estiu ben entrat.

Per això, el Consorci ha llançat una campanya de vídeo per conscienciar la ciutadania de tractar d’evitar el risc d’incendis forestals. Segons ha explicat Amigó “en esta campanya incidim en un missatge: el cos de bombers i brigades formem un gran equip per lluitar contra els incendis forestals, un gran equip al qual li demanem a la ciutadania que es sume per a col·laborar a l’hora de prevenir estes situacions de risc”.

Així, des del CPBV es sol·licita a la ciutadania la màxima precaució en les eixides i activitats a la muntanya, ja que cal recordar que la major part dels incendis que es produeixen en el medi natural són d’origen antròpic. També es recorda la conveniència d’adoptar mesures de protecció en segones residències, com la creació de franges lliures de vegetació al voltant de la casa, i es recorda la prohibició de cremes agrícoles, vigent fins al 16 d’octubre.