El Consorci de Bombers de València lidera la coordinació de més de 50 cossos de bombers per fer front a l’emergència a Benetússer

El Consorci de Bombers de València continua treballant intensament a Benetússer per fer front a les conseqüències de les inundacions, coordinant-se amb més de 50 cossos de bombers d’arreu d’Espanya.

Aquests equips de rescat s’han unit per col·laborar en les tasques d’emergència, seguint les directrius del Consorci per garantir una resposta eficient en cada zona afectada.

El Consorci no només aporta recursos propis, sinó que també lidera l’organització i assignació de tasques a altres cossos, definint les funcions més adients per a cada equip segons les necessitats del terreny. Aquesta col·laboració permet maximitzar l’eficàcia de les accions de rescat i ajuda a abastar una major cobertura en el menor temps possible.

La suma d’esforços entre el Consorci i altres serveis de bombers exemplifica la importància de la cooperació en situacions d’emergència com aquesta, on la rapidesa i la coordinació són crucials per minimitzar els danys i oferir suport immediat als afectats.